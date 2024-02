Uudistettu Oriveden Lidl avautuu entistä ehompana

Remontissa myymälä sai itselleen uusimman Lidl-ilmeen, mikä tarkoittaa moderneja, vaalean värisiä seiniä sekä asiakkaiden asiointitottumuksia mukailevaa uutta tuotejärjestystä. Uudistusten myötä koko myymälän yleisilmeestä tuli valoisampi ja avarampi, mikä tekee siitä aiempaa miellyttävämmän paikan asioida ja työskennellä. Uutuutena kassa-alueelle lisättiin neljä pikakassaa, jotka nopeuttavat erityisesti pienempiä ostoksia tekeviä asiakkaita. Kassoille asennettiin myös aiempaa matalammat pleksiseinät.

– Uuden ilmeen myötä myymälä uudistui kertaheitolla. Myymälästä tuli tilavamman oloinen ja visuaalisesti selkeämpi. Visuaalisuutta on lisätty myös uusin opastekyltein, jotta asiakkaiden on helpompi löytää haluamiensa tuotteiden luokse. Myös paistopisteen vitriinit on merkitty aiempaa selkeämmin, jotta suolaiset ja makeat herkut erottuvat toisistaan, kertoo myymäläpäällikkö Antti Niskanen.

Tuotejärjestystä uudistettiin esimerkiksi siirtämällä lihat uusiin kylmäkaappeihin aiemmin käytössä olleiden altaiden sijaan. Ensimmäisellä käytävällä sijaitseva kylmähylly on pidentynyt, ja kuivatavaraosastolla tuotteiden järjestystä on muokattu toimivammaksi. Hedelmä- ja vihannesoaston kalusteet uusittiin, ja hedelmät ja vihannekset löytyvät tuttuun tapaan sisäänkäynnin yhteydestä. Oriveden myymälä tarjoaa asiakkailleen laajennetun valikoiman, joka kattaa kaikki herkut paistopisteestä ja deli-hyllyn konditoriaherkuista vaihtuviin käyttötavaratuotteisiin.

Uusitut pinnat ja lisää ostoskärryjä

Remonttitöiden yhteydessä uusittiin myös myymälän lattia koko myyntipinta-alan laajuudelta. Oriveden Lidlissä on myyntipinta-alaa 1155,5 m². Lisäksi myymälän valaistusta parannettiin, jotta tuotteet erottuisivat entistä paremmin. Lidl on käyttänyt myymälöissään led-lamppuja jo usean vuoden ajan, ja myös Oriveden myymälä valaistaan energiatehokkailla led-valoilla.

Remontin suurimmat toimenpiteet on tehty myymälän puolella niin, että muutokset näkyvät asiakkaille. Remontin yhteydessä myymälään on myös tuotu uusia, matalampia ostoskärryjä, jotta jokainen voi valita sopivan ostoskärryn ostostensa koon mukaan. Lisäksi myös niin varasto- kuin henkilökunnan tilatkin uudistettiin. Oriveden myymälässä työskentelee parikymmentä henkilöä, ja kesätyöntekijöiden myötä määrä kasvaa noin kolmeenkymmeneen.

– Uudistukset tekevät asiakkaiden ruokaostosten tekemisestä entistä miellyttävämpää, mutta uudelleenjärjestelyt helpottavat myös henkilökuntamme työskentelyä. Leveämmät käytävät sekä uudistetut taukotilat tekevät työympäristöstä viihtyisän, iloitsee Niskanen.

Lidl remontoi vanhempia myymälöitään säännöllisesti, jotta asiakkaille taataan mukavat, sujuvat ja ajanmukaiset asiointiolosuhteet ja henkilökunnalle toimiva työympäristö. Oriveden myymälän remontti on osa systemaattista myymälöiden uudistusprojektia.

Oriveden myymälässä, kuten kaikissa Lidlin toimipisteissä käytetään vain uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.