SDP:n Nasima Razmyar: Saamelaiskäräjälain uudistaminen on ihmisoikeuskysymys

- Saamelaiset ovat Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa. On tärkeää, että tämä usealla eri hallituskaudella kaatunut laki saadaan vihdoin etenemään. Tämä on yksi keskeisimmistä ihmisoikeuskysymyksistä Suomelle ja olemme saaneet saamelaisten oikeuksien loukkaamisesta moitteita YK:lta sekä ihmisoikeusjärjestöiltä. Tällä lailla voidaan korjata kansallinen ihmisoikeusloukkaus ja taata ihmisoikeuksien toteutuminen jatkossa. Eduskunnalla on velvollisuus korjata tämä laki. Nykyinen laki on ollut tahra Suomen kansainväliselle uskottavuudelle ihmisoikeuskysymyksissä, painottaa Razmyar.

SDP:n 1. varapuheenjohtajan toimiva Razmyar toteaa, että lain uudistaminen on SDP:lle erittäin tärkeää ja pitkäaikainen tavoite.

- Tämä laki olisi pitänyt saada maaliin jo viime kaudella. Tämä on SDP:lle aivan keskeinen ihmisoikeuskysymys. SDP:n mukaan Suomen tulee ratifioida myös ILO:n 169 alkuperäiskansoja koskeva sopimus osana syrjimättömyyttä ja luottamuksen osoituksena saamelaisten oikeuksien kunnioittamisesta. Aikaisemmin ratifioinnin tiellä on nähty olevan nykyinen saamelaiskäräjälaki, sanoo Razmyar.

Eduskunta tarkastelee vielä esitystä ja sen yksityiskohtia. Orpon hallituksen esitys perustuu pitkälti viime kaudella tehtyyn valmisteluun ja Marinin hallituksen esitykseen. Razmyarin mukaan on tärkeää, että lakiuudistuksessa otetaan myös huomioon saamelaiskäräjien aidot vaikutusmahdollisuudet saamelaisia koskeviin poliittisiin päätöksiin.

- Lakiesityksessä vahvistetaan ja laajennetaan viranomaisten yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitetta saamelaiskäräjien kanssa saamelaisiin vaikuttavista asioista, mikä tukee saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia ja mahdollisuuksia osallistua kotiseutualueeseensa, elinkeinoihinsa ja kulttuurinsa harjoittamiseen vaikuttavaan päätöksentekoon. Tämä on nyt vihdoin saatava maaliin, päättää Razmyar.