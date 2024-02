Malmin Lidlin remontti valmistui – lähes 300 neliöllä laajentunut myymälä avautuu

Remontissa myymälä on saanut yhteensä lähes 300 neliötä lisää tilaa, kun sitä laajennettiin aiemmin vieressä sijainneen pankin tiloihin. Saadut lisäneliöt ovat mahdollistaneet monia asiakkaille näkyviä uudistuksia. Uuteen laajennusosaan ovat siirtyneet kaikki kassat sekä myymälän uloskäynti. Kassa-alue on myös täydentynyt yhdellä uudella pikakassalla, joten myymälästä löytyy nyt neljä pikakassaa aiemman kolmen sijaan.

– Olemme saaneet myymälään runsaasti lisätilaa ja sitä myötä toimivamman pohjaratkaisun. Kassoilla asiointi helpottuu nyt huomattavasti, kun tilaa on enemmän, ja pikakassat mahdollistavat nopean asioinnin pienempiä ostoksia tekeville. Odotamme innoissamme, että myös asiakkaat pääsevät näkemään muutoksen, kertoo myymäläpäällikkö Senna Suisto-Vänttinen.

Kokonaan uuden ilmeen on saanut myös paistopiste, josta uudistettiin niin vitriinit kuin opastekyltitkin. Paistopiste on vaihtanut paikkaa myymälän toiselle puolelle, mutta uusien opastekylttien ansiosta sen luo löytää helposti jatkossakin. Uusien kylttien myötä myös suolaiset ja makeat herkut on helpompi erottaa toisistaan.

Aiemmin myymälän sisääntulossa sijainnut pullonpalautustila on siirtynyt uuteen laajennusosaan. Pullonpalautustila on saanut uusimman ilmeen mukaisesti vihreän värityksen, ja jatkossa pullojen palautus on sujuvampaa, kun sille on vapautunut enemmän tilaa. Pulloautomaateilla voi muiden Lidl-myymälöiden tapaan lahjoittaa panttirahat hyväntekeväisyyteen.

– Kaiken kaikkiaan uudistukset tekevät asiakkaiden kauppareissuista sujuvampia ja miellyttävämpiä. Meille on tärkeää, että asiakas löytää tuotteet helposti ja että asiointi sujuu muutenkin ketterästi, sanoo Suisto-Vänttinen.

Laajempi valikoima ja led-valaistus

Laajennuksen myötä saadut lisäneliöt mahdollistavat myös laajemman tuotevalikoiman, ja jatkossa Malmin Lidlistä löytyy entistä kattavammin tuotteita. Laajempi valikoima tarkoittaa esimerkiksi useampia kampanjatuotteita tai erikoisempia pysyvän valikoiman tuotteita, kuten eksoottisempia valmisruokia.

Laajennustöiden lisäksi myymälä sai remontissa kauttaaltaan uuden ilmeen, minkä myötä se on aiempaa avarampi ja valoisampi. Seinät ovat saaneet uuden, raikkaan vaalean värityksen, myymälän alakatto on poistettu kokonaan ja lisäksi valaistus uusittiin. Malmin myymälä, kuten muutkin Lidlin toimipisteet, valaistaan energiatehokkailla led-valaisimilla.

Laajamittaisessa remontissa parannettiin myös monissa muissa paikoissa energiatehokkuutta, ja esimerkiksi kylmäaltaat on vaihdettu uusiin. Lidlin kaikissa toimipistessä, kuten myös Malmin myymälässä käytetään vain uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Lidlin kaikilla toimipisteillä on energiatehokkuuden ISO 50001 -sertifikaatti, jonka saaminen ja säilyttäminen vaatii jatkuvaa energiankäytön arviointia ja uusien tavoitteiden asettamista sekä henkilöstön kouluttamista.

Uudistuneen Malmin Lidlin avajaisia juhlitaan torstaina 15.2. klo 8 alkaen avajaistarjousten ja tuotemaistatuksen merkeissä.