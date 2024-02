Kirjastossa monia ilmaistapahtumia kevään aikana

Torstaina 15.2. pääkirjaston Draama-salissa klo 18–19 esiintyy virolainen runoilija Elo Viiding, joka on yksi nykyrunouden tärkeimmistä tekijöistä Virossa. Viiding julkaisi esikoiskokoelmansa jo 16-vuotiaana. Tähän mennessä Viidingiltä on ilmestynyt kolmetoista runokokoelmaa, joista viimeisin on vuonna 2021 ilmestynyt Assisi Luulet. Viidingiä haastattelee runoilija, kustantaja Tommi Parkko. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Vaasa-Pärnu Seuran, Suomen Viro-yhdistysten liiton ja Kustannusliike Parkon kanssa.

Torstaina 22.2. klo 18–19 Draama-salissa järjestetään Sijoittamisen ABC. Luentotilaisuudessa käsitellään sijoittamisen perusteita ja tarjotaan tietoa aloittelevalle sijoittajalle. Luennon pitää Vaasan arvopaperisijoittajat ry:n hallituksen jäsenet Viljami Riuttala (pj) ja Joska Joenpolvi (vpj). Molemmat ovat laskentatoimen ja rahoituksen opiskelijoita Vaasan yliopistosta. Viljamilta löytyy taustaa Pörssisäätiön pörssilähettiläsohjelmasta ja Joska toimii myös Warrrantti Invest -sijoituskerhon varapuheenjohtajana. Molempia yhdistää suuri kiinnostus rahoitusmarkkinoita kohtaan.

Maanantaina 11.3. klo 17.30–18.30 kirjailijavieraana Draama-salissa on Kaisu Tuokko, jonka esikoisdekkari Kosto sijoittuu kirjailijan nuoruusmaisemiin Kristiinankaupunkiin. Idyllisessä pikkukaupungissa tapahtuva rikos tuo esiin toimivan kontrastin. Lisäksi dekkarin toisella päähenkilöllä on kiinnostava Vaasa-yhteys.

Tiistaina 2.4. klo 17.30 Draama-salissa järjestetään Asuntoilta Merenkurkun Kuluttajien kanssa. Kuluttajaliiton jäsenyhdistys ajaa kuluttajien ja julkisten palveluiden käyttäjien etuja ja oikeuksia Pohjanmaan alueella.

Tiistaina 9.4. on luvassa Pönttötalkoot Vaasan ympäristöseuran kanssa. Koko perheen tilaisuudessa Draama-salissa opastetaan ja rakennetaan linnunpönttöjä pikkulinnuille.

Kansallista veteraanipäivää ja veteraaniviikkoa vietetään vuosittain. Vuoden 2024 Kansallisen veteraanipäivän juhlaa vietetään lauantaina 27.4. Vaasassa. Tiistaina 23.4. pääkirjaston Draama-salissa klo 18–19 vietettävä tilaisuus liittyy veteraaniviikon muuhun oheisohjelmaan. Historiantutkija ja Suomen historian dosentti Marko Tikka luennoi otsikolla ”Laitonta, moraalitonta ja lihottavaa: Suhtautuminen paritansseihin ja sota-ajan tanssikielto Suomessa.”