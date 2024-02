Puolustaja Brooklyn Lyons-Foster HJK:hon

23-vuotias puolustaja Brooklyn Lyons-Foster ja HJK ovat tehneet 2+1 vuoden mittaisen sopimuksen. Tottenhamin kasvatti läpäisi Klubin lääkärintarkastuksen tänään keskiviikkona, liittyy harjoituksiin torstaina ja on valmennuksen käytettävissä jo lauantaina Liigacup-ottelussa FC Interiä vastaan.

– Brooklyn on erittäin monipuolinen ja monikäyttöinen puolustaja, joka on tottunut pelaamaan useilla eri pelipaikoilla, HJK:n urheilujohtaja Vesa Mäki kertoo.

Klubissa lontoolaisen ensisijaiseksi pelipaikaksi on kaavailtu laitapuolustajaa, mutta enemmän kuin hyvin 183-senttiseltä britiltä luonnistuu pelaaminen myös topparina tai puolustavana keskikenttänä.

– Oikea laitapakki on ehdottomasti itselleni mieluisin pelipaikka, vaikka olenkin tottunut pelaamaan monilla muillakin paikoilla, Lyons-Foster kertoo.

Lyons-Foster on kasvanut Tottenhamin akatemiassa 10-vuotiaasta asti. Hän on pelannut Englannin nuorten talenttien Premier League 2 -nimellä tunnetussa reserviliigassa peräti kuudella viime kaudella ja on ollut tämän ja viime kauden aikana joukkueensa kapteeni. Täyden ysikymppisen hän on pelannut viimeksi tammikuun lopussa.

Englannin U17-maajoukkueesta tilillä on kuusi ottelua.

– Tottenham on minulle tietysti rakas seura. Olen viettänyt seurassa yli puolet elämästäni kasvaen sekä pelaajana että ihmisenä. Varmasti hetken tuntuu oudolta, etten edustakaan enää Tottenhamia, mutta toisaalta on upeaa päästä aloittamaan nyt oma matkani. Olen todella, todella innoissani tästä mahdollisuudesta enkä malta odottaa, että pääsen aloittamaan työt.

”Brook” on vuosien varrella treenannut säännöllisesti Spursin edustusjoukkueen mukana. Mukaan mahtuu myös pari piipahdusta Valioliigajoukkueen penkille Konferenssiliigan karsinnoissa, mutta debyytti ja lopullinen läpimurto jäivät toteutumatta.

– Se oli tietysti iso pettymys, mutta uskon, että kaikelle on syynsä. Nyt olen onnellinen päästessäni aloittamaan uudessa seurassa, jolla on pitkä ja menestyksekäs historia ja edessä europelejä ja taistelua mestaruudesta.

– On hienoa ja jännittävääkin päästä osaksi tällaista seuraa. Ja hatunnosto teille seuran ihmisille: Siirto ja koko siihen liittyvä prosessi on ollut kaikin puolin todella sujuva ja mukava.

Lyons-Foster muuttaa Spursista Klubiin ilman siirtokorvausta, mutta Tottenham saa prosenttiosuuden pelaajan mahdollisesta myöhemmästä siirtokorvauksesta. Helsinkiin hän saapui keskelle lumikaaosta.

– Täällä sääkin on tietysti jännittävä, mutta luminen maisema näyttää todella kauniilta. Kylmyys ei ole ongelma, koska kylmä on Lontoossakin, mutta eri tavalla.

Haastattelun loputtua niitä näitä jutellessa Lyons-Foster kysyy hieman yllättäen, ovatko FC Lahti ja HJK vihollisia. Vastaan, että ainakaan suurin osa kannattajista ei varmaankaan lähettele toisilleen ystävänpäiväkortteja…

– Okei. Kaverini Josh Oluwayemi, jonka kanssa pelasin kymmenen vuotta, meni sinne juuri maalivahdiksi. On kiva päästä pelaamaan ensimmäistä kertaa häntä vastaan, “Brook” virnistää.

