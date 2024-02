Nuorten Uskalla Yrittää -kilpailu: Kanta- ja Päijät-Hämeestä finaaliin jatkavat JcR NYT, Mucafé NYT sekä Kalakaverit NYT

Hämeenlinnassa palkittiin asiakaslähtöisiä, vastuullisia ja ajankohtaisia tuotteita sekä palveluita

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueelta Uskalla Yrittää -finaaliin etenivät seuraavat nuorten harjoitus- eli NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – perusaste: JcR NYT

Nummen Yhtenäiskoulu, Hämeenlinna

Liikeidea: Tavoitteena on edesauttaa yritysten tuotteiden markkinointia luomalla asiakkaiden käyttöön tuotteiden viereen QR-koodeja, joissa on vinkkejä tuotteen käyttöön.

Palkintoperusteet: Idealla on uutuusarvoa ja se esiteltiin pisteellä vakuuttavasti sekä asiantuntevasti. Tuotiin esille ongelma ja sen ratkaisu.

Paras NYT-yritys – 2. aste: Mucafè NYT

Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna

Liikeidea: Musiikkikahvila nimeltään mucafè, joka toimisi pop-up-tyyppisesti. Yhdistäisi herkulliset eri kulttuurien konditoriatuotteet ja musiikin tunnelman luoden ainutlaatuisen kokemuksen asiakkaille.

Palkintoperusteet: Aihe on ajankohtainen, koska se tuo erilaiset ihmiset yhteen musiikin äärelle. Liikeidea on paikallinen ratkaisu globaaliin ongelmaan. Se on myös skaalautuva ja konseptoitavissa.

Paras Liikeidea: Kalakaverit NYT

Ammattiopisto tavastia, Hämeenlinna

Liikeidea: Myymme käytettyjä ja kunnostettuja uistimia, jotka on haettu magneetilla järvien pohjasta.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on potentiaalia kasvuun, sillä on iso potentiaali.

Lisäksi tapahtumassa palkittiin NYT-yrityksiä seuraavissa kategorioissa:

Paras tuote: Kanto Clothing NYT

Hämeenlinnan lyseon lukio, Hämeenlinna

Liikeidea: Vaatteiden brodeeraukseen erikoistunut yritys, joka on ottanut huomioon ekologisuuden. Kanto Clothing on oma brändi, joka myös valmistaa brodeerauksia asiakkaan tarpeiden mukaan.

Palkintoperusteet: Tuotteessa näkyy vastuullisuus, yrityksen brändäys hyvin mietitty ja liikeidea pitkälle kehitetty, yritys on persoonallinen

Paras palvelu: PPL NYT

Riihimäen lukio, Riihimäki

Liikeidea: Kolmen nuoren yrittäjän yritys, joka tarjoaa asiakastyytyväisyystutkimuksia yrityksille. Tutkimme asiakkaiden tarpeita ja kartoitamme yrityksien kehittämistarpeet.

Palkintoperusteet: Yritys antaa vanhalle jutulle uuden twistin, tästä voi alkaa asiakastyytyväisyyskyselyiden renessanssi. Tarvetta on. Konsepti ja hinnat mietitty.

Paras messupiste: POQDesigns NYT

Hämeenlinnan lyseon lukio

Liikeidea: Myymme yrityksille kustomoituja lasinalusia, avaimenperiä ja muita pientuotteita, joiden osatuotoilla tuemme luontoon liittyvää hyväntekeväisyyttä.

Palkintoperusteet: Tuotteessa näkyy vastuullisuus, brändi on valmis, logo on tyylikäs, yksityiskohdat mietitty. Tämä on tuote, jota yritys tarvitsee joka tapauksessa.

Paras myyntipuhe: Helmitaiturit NYT

Padasjoen Yhtenäiskoulu, Padasjoki

Liikeidea: Valmistamme lapsille itsetehtyjä tuttinauhoja ja puuhelistimiä.

Palkintoperusteet: Yritys vastaa arjen tarpeeseen, se on sympaattinen. Lähtökohtana on asiakas, design on hyvä.

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:

Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna

Hämeenlinnan lyseon lukio, Hämeenlinna

Nummen Yhtenäiskoulu, Hämeenlinna

Padasjoen lukio, Padasjoki

Padasjoen yhtenäiskoulu, Padasjoki

Riihimäen Lukio, Riihimäen Lukio

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NY-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo:

Marko Ahtiainen , Uusyrityskeskus

Meiju Honkavuori , Hämeen yrittäjät

Niklas Lähteenmäki , Hämeenlinnan kaupunki

Nina Ranimaa , Hämeenlinnan yrittäjät

Ville Viholainen , Linnan kehitys

Eevi Ylä-Viteli, OP Häme

Kevään finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 24.–25.4.2024 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan parhaat NYT-yritykset edustamaan Suomea kesällä 2024 järjestettävässä Euroopan mestaruuskilpailussa ja Gen-E-tapahtumassa.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma

Uskalla Yrittää on Suomen merkittävin nuorten yrittäjyystapahtuma ja voittoa tavoittelemattoman Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin järjestämä kokonaisuus. Vuonna 2024 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 1000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyysaitoja kehittävään ohjelmaan osallistuu vuosittain noin 5000 opiskelijaa yli 400 oppilaitoksessa ja yksikössä ympäri Suomen.

Suomessa Vuosi yrittäjänä -ohjelma on ollut käytössä 1990-luvun puolivälistä saakka. Kymmenet tuhannet nuoret ympäri Suomea ovat osallistuneet ohjelmaan kouluissaan, osana opetusta. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa. Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin kansainvälinen kattojärjestö Junior Achievement (JA) perustettiin USA:ssa Springfieldissä vuonna 1919. Ensimmäiseksi ohjelmaksi kehitettiin Vuosi yrittäjänä, jotta maaseudulta kaupunkiin muuttavat nuoret saisivat tietoa ja taitoja pärjätäkseen aikuisina teollistuvassa maailmassa.