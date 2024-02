SDP:n Paula Werning korostaa tarvetta jatkaa työtä velkaantuneiden auttamiseksi ja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi

Suomessa viimeisten 20 vuoden aikana esiintynyt kotitalouksien ja yksityishenkilöiden ylivelkaantuminen on huolestuttava trendi. Edellisellä kaudella ja Sanna Marinin hallituksen toimenpiteillä on saavutettu parannuksia, erityisesti positiivisen luottotietorekisterin edistäminen on ollut keskeinen osa tätä työtä, ja välttämätöntä työtä tilanteen helpottamiseksi on tarve jatkaa, korostaa SDP:n kansanedustaja Paula Werning.