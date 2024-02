Yritysten t&k-toiminnan uudistumisesta tuottavuuden nousuun?

Uusimmassa Laboren Analyysi-julkaisussa Yritysten t&k-toiminnan rakenne ja uudistuminen: tuottavuuden nousun enteitä? (Labore Analyysi 2/2024) Paolo Fornaro ja Mika Maliranta osoittavat, että yritysten t&k-panostuksissa on tapahtunut rakenteellisia muutoksia 2010-luvulla. Ne ovat olleet olennainen osa Suomen yritystoiminnan uudistumista 2010-luvun alkuvuosien tuottavuusvajoaman jälkeen. Jatkuessaan ja onnistuessaan ne saattavat merkittävästi vahvistaa Suomen tuottavuuskasvua tulevina vuosina.

"Muutokset lähtivät käyntiin vuoden 2005 jälkeen, jolloin uudet ja pienet, ja myöhemmin nuoret ja keskisuuret yritykset lisäsivät t&k-panostuksiaan", toteaa Fornaro.

Uudistukset käynnistyivät samoihin aikoihin, kun suurten yritysten t&k-panostukset alkoivat voimakkaasti pudota. Tällä hetkellä kaikkein suurimmat, vähintään 500 henkeä työllistävät, yritykset ovat ainoa yrityskokoryhmä, jossa Suomi on Ruotsia ja Tanskaa jäljessä reaalisissa t&k-panostuksissa.

P&k-yritysten ja nuorten yritysten reaalisten t&k-panostuksien kasvun lisäksi yritysten t&k-toiminnassa on tapahtunut 2010-luvun alun jälkeen useita tärkeitä rakenteellisia muutoksia. Yksityisten palvelualojen t&k-panostuksen osuus on kasvanut teollisuuden osuuden kustannuksella. Soveltavan ja perustutkimuksen osuus on puolestaan kasvanut kehittämisen kustannuksella. Tohtoritutkinnon suorittaneiden osuus yritysten t&k-henkilöstöstä on myös ollut vahvassa kasvussa.

Suomen yrityssektorin tuottavuus erkani Ruotsin ja Tanskan viitoittamalta polulta 2010-luvun alkupuoliskolla. Sen jälkeen tuottavuuden rako on kasvanut vielä jonkin verran lisää.

Maliranta arvioi: "Jos yritysten t&k-toiminnan uudistuminen jatkuu ja laajenee, on toive, että tuo tuottavuusrako Ruotsiin ja Tanskaan alkaa kaventua. Se edellyttää, että tuottavat yritykset kasvavat suuremmaksi. Se vauhdittaisi kansantalouden tuottavuuden ja tuotannon kasvua."

Julkaisu liittyy meneillään olevaan hankkeeseen “Yritysrahoituksen saatavuus ja tuottavuuskehitys Suomessa”, jonka rahoittaja on Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö.

Tutkimus:

Fornaro, Paolo & Maliranta, Mika: Yritysten t&k-toiminnan rakenne ja uudistuminen: tuottavuuden nousun enteitä? Labore Analyysi 2/2024.