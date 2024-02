Korjattu: VR lisää kaukoliikenteen junavuoroja, torstaina 15.2. liikenteestä ajetaan noin 80% - Lähiliikenne kulkee normaalisti

Maanantaina 11.2. huomattu ratavaurio vahingoitti laajasti VR:n junakalustoa. Tämän seurauksena VR perui turvallisuussyistä kaukoliikenteen junat koko Suomesta tiistailta 12. helmikuuta. Yli 70 % VR:n junakalustosta oli kulkenut vaurioituneella radalla. Liikennettä on käynnistetty sitä mukaa, kun kaluston tarkastukset on saatu tehtyä ja olemme varmoja kunkin veturin ja vaunun liikennekelpoisuudesta. Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Ratavaurio on nyt korjattu ja rata on turvallinen liikennöidä.

"Pääsemme päivä kerrallaan lähemmäksi normaalia liikennettä ja aikatauluja. Olemme pahoillamme tilanteen matkustajille aiheuttamasta haitasta – kun kyseessä on liikenneturvallisuus, näistä asioista ei tingitä. Lisäämme vuoroja sitä mukaa kun junakalustoa vapautuu liikennöintitarkastuksesta – Lähiliikenne ajetaan normaalisti jo torstain aikana ja tähtäämme siihen, että perjantain hiihtolomaliikenne sujuu mahdollisimman normaalisti", sanoo Piia Tyynilä, VR:n kaukoliikennejohtaja.

Matkustajia kehotetaan tarkistamaan poikkeusten tilanne vr.fi/junaliikenne-nyt -sivulta, siellä ohjataan seuraaviin tarjolla oleviin lähtöihin tai linja-autoihin, joihin käy alkuperäinen matkalippu.

Jos uudelleen reititys ei sovi asiakkaalle, hän voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Jos juna on peruttu, voi asiakas myös halutessaan perua kokonaan matkansa ja hakea lipun hinnan takaisin vr.fi-sivustolla olevien ohjeiden mukaisesti.

**Korjattu päivämäärä tiedotteen otsikossa