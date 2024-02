Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 14.2.2024

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 12.2.2024 12.2.2024 17:00:06 EET | Tiedote

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti ylimääräisessä kokouksessa 12.2.2024, että kevään 2024 poliittisten lakkojen aiheuttaman henkilöstövajeen vuoksi, että Espoon kaupungin järjestämä esiopetus voidaan keskeyttää poliittisten lakkojen ajaksi, jos opetusta ei voida henkilöstövajeen vuoksi turvallisesti järjestää. Päätös koskee myös koulujen järjestämää esiopetusta, koska siellä on töissä henkilökuntaa, joka voi olla lakon piirissä. Tämä päätös on voimassa 31.5.2024 asti. Lisäksi lautakunta päätti, että Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköt (päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit, perhepäivähoito, kerhot ja asukaspuistot) voivat olla suljettuina poliittisten lakkojen aikana, jos henkilöstövajeen vuoksi ei varhaiskasvatuspalveluja voida turvallisesti järjestää. Tämä päätös on voimassa 31.5.2024 asti. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kunnallisen, mukaan lukien ostopalveluna tuotetun varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta annetaan päiväkohtainen hyvitys niiltä päiviltä, joina va