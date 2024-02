Milla Palovaarasta Aino Areenan uusi ohjelmapäällikkö: "Tavoitteena yksi Suomen laadukkaimmista ja kansainvälisimmistä keikkapaikoista"

Milla Palovaara tunnetaan pitkän linjan muusikkona muun muassa Thee Ultra Bimboos -yhtyeestä, jossa hän toimi rumpalina ja yhtenä säveltäjistä ja sovittajista koko bändin neljä albumijulkaisua ja useita Euroopan ja Suomen kiertueita käsittäneen aktiiviuran (1994-2007) ajan. Palovaara on toiminut myös muun muassa Kuudes Linja -klubin, Bar Loosen, Ravintola Bellyn, Ravintola Kokomon ja Nosturin Alakerta -klubin ohjelmapäällikkönä sekä promotion managerina Backstage Alliance -levy-yhtiössä. Koulutukseltaan hän on teologian kandidaatti, ja opiskellut kulttuurituottajaksi ammattikorkeakoulu Stadiassa (nyk. Metropolia).

– Aloimme yhtiökumppanini Jussi Ruusilan ja musiikkialan ammattilaisista kootun ohjelmaryhmän kanssa rakentaa jo viime syksynä Aino Areenan tulevaisuuden ohjelmaa ja livebrändin uudelleenkonseptointia. Aino Areena on kapasiteetiltaan ja potentiaaliltaan juuri se venue, joka pääkaupunkiseudulta on pitkään puuttunut – jäähallin ja tuhannen hengen keikkapaikkojen välissä, helposti ja vaivattomasti saavutettava, äänentoistoltaan ensiluokkainen genrestä riippumatta, vain puolen tunnin junamatkan päässä Helsingistä. Uskon että hyvällä yhteistyöllä kotimaisten ja kansainvälisten ohjelmatoimistojen kanssa tulemme saamaan vihdoin Suomeen myös festarikauden ulkopuolella bändejä, joita täällä ei ole ennen nähty ja koettu. Yksi suuri tavoite onkin rikastuttaa koko maan elävän musiikin kenttää ja tarjontaa ja samalla viedä Suomea entistä hanakammin maailmantähtien kiertuereitityksiin, Milla Palovaara visioi.

Aino Areena on jo pelkän kokonsa puolesta ainutlaatuinen toimija pääkaupunkiseudulla. Sen puurakenteisten raamien sisäpuolelle kätkeytyy yli 3 200 neliötä tapahtumatilaa. Ekologisesti liki mihin tahansa tapahtumapaikkaan verrattuna edelläkäyvän areenan alla sijaitsee 18 maalämpökaivoa, energiaa tuotetaan itse aurinkopaneeleilla ja tarvittava kaukolämpö on vihreää. Areenan backstage-tilat on suunniteltu yhdessä artistien kanssa heidän toiveidensa mukaisesti ja viihtyvyyden takaamiseksi, ja tiloja onkin tituleerattu Suomen hienoimmiksi.

– Olen uudesta työstä ja roolistani Aino Areenalla aivan valtavan innoissani, on mahtavaa palata elävän musiikin ytimeen ja päästä kokemaan ja toteuttamaan näin ison mittakaavan keikkoja. Musiikki, kulttuuri ja tapahtumat ovat olleet intohimoni, itsestään selvä ja luonteva osa kaikkia toimenkuviani jo vuosikymmeniä sekä muusikon että tuottajan ja ohjelmapäällikön näkökulmista. Aitiopaikka näin hienon, jo rakennuksena ekologisesti kestävän ja edistyksellisen areenan musiikkitarjonnan linjaajana tuntuu kutkuttavalta ja hyvällä tavalla haastavalta. Aino Areenalla on loistava talon tiimi, uudistuksia pelkäämätön ja niitä aktiivisesti innovoiva yksityinen omistuspohja ja suuri määrä maan parhaita yhteistyökumppaneita, joiden avulla ja kanssa kaikki on mahdollista. Toivotan kaikki kiinnostuneet ja uteliaat jatkossa lämpimästi tervetulleeksi Aino Areenalle – yhdessähän me nämä elämykset ja ikimuistot tehdään!

