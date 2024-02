Pirkanmaan Osuuskaupan vuosi 2023 suotuisa – ruoan verkkokaupan kysyntään vastataan investoimalla Pirkanmaan ensimmäiseen automaatioavusteiseen keräilykeskukseen

Toimintaympäristön volatiilisuus jatkui ja kasvaneet geopoliittiset jännitteet varjostivat taloutta koko vuoden niin maailmalla, Euroopassa kuin Suomessakin. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ja Lähi-idän konflikti lisäävät globaalisti epävarmuutta talouden näkymistä ja tulevasta kehityksestä.

Kaikki tämä on vaikuttanut myös Pirkanmaan Osuuskaupan liiketoimintaan.

– Takana on monta poikkeuksellista vuotta ja suoranaista epävarmuuden aikaa. Geopoliittinen tilanne on muuttunut, korkotaso korkea ja kuluttajien ostovoima heikentynyt. Merkkejä paremmasta kuitenkin näkyy. Kasvumme kertoo asiakkaidemme luottamuksesta meitä kohtaan – Pirkanmaan Osuuskauppa sai vuonna 2023 lähes 8 000 uutta asiakasomistajaa. Ydintehtävämme on varmistaa pysyvästi edullinen hintataso sekä taata laadukkaat palvelut koko Pirkanmaalla. Näin aiomme jatkossakin tehdä: investoimme kuluvana vuonna uusiin palveluihin ja verkostoon 72 miljoonalla eurolla, Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Antti Heikkinen kertoo.

Päivittäistavarakaupassa markkinaa ripeämpi kasvu

Pirkanmaan Osuuskaupan liikevaihto vuonna 2023 oli 1 162,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 76,8 miljoonaa euroa eli 7,1 prosenttia. Konsernin liiketulos oli 25,6 miljoonaa. Investoinneista ja kehittämispanostuksista johtuen liiketulos laski edellisestä vuodesta 2,0 miljoonaa euroa.



Päivittäis- ja käyttötavarakaupan liikevaihto kasvoi 9,5 prosenttia. Päivittäistavarakaupassa kasvu oli selvästi yleistä markkinakehitystä parempaa. Ruoan verkkokauppa kasvoi edellisestä vuodesta 27,0 prosenttia. Myös käyttötavarakaupan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto laski polttoaineiden hintojen laskun vaikutuksesta. Ravintolakaupassa palautuminen pandemia-ajasta jatkui ja liikevaihto kasvoi selvästi.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain v. 2023 milj. eur +- ed.v. % Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 912,1 + 9,5 % Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 221,0 - 3,4 % Ravintolakauppa 18,7 + 34,7 % Vuokratuotot 10,7 + 6,9 % Yhteensä 1 162,5 + 7,1 %

Asiakasomistajia jo yli 220 000, Bonusta maksettiin yli 46 miljoonaa euroa

Pirkanmaan Osuuskaupalla oli vuoden 2023 päättyessä 221 679 jäsentä eli asiakasomistajaa. Määrä kasvoi edellisvuodesta yhteensä 7 895 asiakasomistajalla.

Maksoimme Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajille vuonna 2023 Bonusta historialliset 46,2 miljoonaa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 3,3, miljoonaa euroa eli 7,8 prosenttia. Bonuksen määrään vaikuttivat hyvä myynnin kehitys sekä joulukuussa toteutettu kuukauden mittainen Bonus tuplana -kampanja.

Maksutapaetuna S-Etukortilla maksetuista ostoksista tilitettiin asiakasomistajillemme 1,3 miljoonaa euroa.

Entistä paremmat palvelut asiakaskokemus ja ympäristö edellä

Kehitimme palvelutarjontaamme ja uudistimme myymäläverkostoamme vuonna 2023 noin 50 miljoonalla eurolla. Tampereen Sokoksen kaksivuotinen kokonaisuudistus saatiin syksyllä päätökseen, kun ostospaikan alakertaan valmistui Pirkanmaan kymmenes Prisma, keskustan oma uniikki Prisma Hämeenkatu. Tätä ennen lanseerasimme keväällä puolestaan Sokoksen ylimpään kerrokseen Suomen ensimmäisen Kestävän muodin kerroksen.

Avasimme Hämeenkyröön S-market Tippavaaran, Hervantaan Sale Hervantajärven, Kalevaan koko perheen italialaisravintola La Famiglian ja Tampereen keskustaan itsepalvelukauppa Sale Automaatin. Ylöjärvellä aloitettiin S-marketin muutostyöt kohti syksyllä 2024 avattavaa Prismaa. Samoin Ruoveden S-market, Ylöjärvellä Kaurasmäen Sale sekä Kolmenkulman ja Pirkkalan ABC:t kokivat muodonmuutokset.

– Toimipaikkauudistusten keskiössä ovat tilojen viihtyisyys, toiminnallisuus ja energiatehokkuus. Asiakkaamme olivat myös viime vuonna ilahduttavan aktiivisesti mukana uudistuksissa kertoen meille toiveitaan tuotteisiin ja palveluihin liittyen, suuri kiitos siitä. Toimipaikkojen ympäristöystävällisyyden osalta olemme sitoutuneet koko S-ryhmän yhteiseen tavoitteeseen olla oman toimintamme osalta hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä. Hiilinegatiivisuus saavutetaan muun muassa päästöttömillä toimipaikoilla, joiden määrä kasvaa vuosittain. Vuoden 2023 lopulla meillä oli niitä Pirkanmaalla 21, Antti avaa.

Pyrimme jatkuvasti vähentämään hävikkiä ja 100 prosenttia liiketoiminnassamme syntyneistä jätteistä meneekin hyötykäyttöön. Lahjoitimme viime vuonna 164 000 kiloa hävikkiruokaa hyväntekeväisyyteen. Asiakkaamme pelastivat ResQ Club -sovelluksen avulla ravintoloistamme 16 720 annosta ja kaupoistamme 15 590 kassillista ruokaa.

Tuimme pirkanmaalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia Kannustajat-äänestyksemme kautta lahjoittamalla viime vuonna paikallisille yhdistyksille yhteensä 72 000 euroa. Lisäksi järjestimme marraskuussa seiskaluokkalaisille Bright Friday -ilmaistapahtuman teemalla Et ole yksin, yhdessä olemme enemmän.

Kestävän liikkumisen saralla avasimme neljä uutta ABC-latausasemaa sekä lisäsimme suurteholatauspisteitä jo olemassa oleville asemille. Tällä hetkellä ABC-latausasemia on Pirkanmaalla yhteensä 23 Prismojen, S-marketien ja ABC-asemien yhteydessä. ABC-lataus nousi viime vuonna asiakastyytyväisyydessä kotimaisten latauspalveluiden ykköseksi. Tavoitteenamme on olla johtava julkisen latauksen toimija.

Kangasalle maailmanluokan keräilykeskus

Ruoan verkkokauppa jatkoi vahvaa kehittymistä kasvaen lähes 30 prosenttia edellisvuoteen verraten. Lisäsimme ruoan verkkokaupan noutopisteiden määrää ja laajensimme kotiinkuljetusalueita. Tällä hetkellä Pirkanmaalla on 16 Prisma-noutopistettä ja 14 S-market-noutopistettä. Prisman kotiinkuljetusalue kattaa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Tampereen, Ylöjärven, Sastamalan ja Akaan – S-marketin kotiinkuljetusalue puolestaan Mänttä-Vilppulan, Valkeakosken ja Oriveden.

Ruoan verkkokaupan pikatoimituksiin saatiin uudet sympaattiset työkaverit kesällä, kun Sale-robot aloittivat Tampereella seitsemässä Sale-toimipaikassamme.

Valmistelimme viime vuonna pitkään ja hartaasti Kangasalan Prisman kylkeen rakentuvaa ruoan verkkokaupan automaatioavusteista keräilykeskusta. Keskus yhdistää teknologian ja automaation tuomat hyödyt Prisman laajaan valikoimaan ja edulliseen hintatasoon. Mittavan hankkeen kumppanina on automaatioteknologian edelläkävijöihin lukeutuva Swisslog. Keskuksen on määrä valmistua loppukesällä 2024 ja se tulee olemaan Pirkanmaalla ensimmäinen laatuaan.

– Ruoan verkkokaupan suosio tulee kasvamaan lähivuosina entisestään eikä sitä voi ajatella täysin samanlaisilla malleilla kuin perinteistä ruokakauppaa. Meidän täytyy olla jatkuvasti valmiita vastaamaan muuttuvaan asiakaskäyttäytymiseen ja hakea uudenlaisia tapoja tehdä asioita tänään paremmin kuin eilen. Keräilykeskus tehostaa ruoan verkkokaupan tilausten toimittamista, kun robotit ovat auttamassa keräilijöitä tuotteiden nopeassa ja laadukkaassa keräilyssä. Samalla meille syntyy täysin uudenlaisia mielenkiintoisia työnkuvia, Antti valottaa.

Ylimääräinen tulospalkkio kaikille pokkilaisille

Kaikkien näiden onnistumisten takana on sitoutunut henkilökuntamme. Pirkanmaan Osuuskaupalla on käytössä kaikkia työntekijöitä koskeva palkitsemisohjelma, jonka myötä jokaisen on mahdollista saada maksimissaan 1 500 euron tulospalkkio – hyvä viime vuosi mahdollisti tämän maksimipalkkion toimipaikan päästessä tavoitteisiinsa. Jokaisella oli myös mahdollisuus maksimissaan 500 euron kannustepalkkioon tavoitteiden saavuttamisesta. Tämän lisäksi kaikille pokkilaisille maksetaan vuodesta 2023 ylimääräinen tulospalkkio, joka on suhteessa tehtyihin työtunteihin enimmillään 400 euron suuruinen.

Olemme viime vuosina panostaneet paljon Ihmiset ensin -kulttuuriimme. Työyhteisötutkimuksemme mukaan vuoden 2023 työyhteisöindeksimme nousi edellisvuodesta 1,3 prosenttiyksikköä ja asettuu nyt 77,5:een, joka on 8,2 prosenttiyksikköä Suomen yleisnormin yläpuolella. Johtamislupausindeksimme nousi myös edellisvuodesta ja on nyt 78,9. Työyhteisötutkimuksen kokonaisluokituksemme asettuikin tasolle AAA, ollen erinomainen.

Saimme juuri myös yhdeksännen kerran peräkkäin Suomen innostavimmat työpaikat

-tunnustuksen. Kyseessä on Eazy Flow’n myöntämä tunnustus, joka annetaan vuosittain poikkeuksellisen hyvät henkilöstötutkimuksen tulokset saavuttaneille organisaatioille.

– Isoin kiitos viime vuodesta kuuluu kaikille reilu 3 000 pokkilaiselle. Aloitin tehtävässäni viime lokakuussa, ja olen saanut koko taloltamme erittäin lämpimän vastaanoton. Meillä todellakin on pokkaa ja sydäntä arjen pienissä ja isoissa hetkissä. Ja näin tuoreena tamperelaisena voin todeta, että sama yhdessä tekemisen ja ratkaisukeskeisyyden henki vallitsee kyllä koko Pirkanmaalla. Tämä on kerrassaan hienoa rohkeuden ja innovatiivisuuden aluetta, Antti toteaa.

Vuonna 2024 ilmassa yhä epävarmuutta, mutta myös positiivisia merkkejä

Vuoden 2024 näkymät ovat erityisesti alkuvuoden osalta haastavat ja ilmassa on paljon epävarmuuksia. Talouden yleinen heikentyminen, kasvaneet kustannukset ja tulevaisuuden epävarmuudet lisäävät kuluttajien ja yritysten varovaisuutta. Taantumasta ei kuitenkaan odoteta pitkäkestoista. Inflaatio on hidastumassa ja myös korkojen odotetaan kääntyvän laskuun, mikä parantaa kotitalouksien ostovoimaa.

– Pirkanmaan Osuuskaupan myynnin odotetaan kasvavan vuoden 2024 aikana. Myös tuloksen odotetaan paranevan maltillisesti. Päivittäis- ja käyttötavarakaupan myyntiin tulee todennäköisesti vaikuttamaan volyymin laskeminen, mutta kokonaisuudessaan myynnin odotetaan kasvavan. Ravintolakaupan sekä liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynnin odotetaan myös kehittyvän positiivisesti edellisestä vuodesta. Yleinen heikentynyt taloudellinen tilanne luo kuitenkin epävarmuutta palveluiden kysynnän kasvulle, Antti kuvailee.

Tiedotteen taloudelliset tiedot ovat vielä tiedotteen julkaisuhetkellä 15.2.2024 tilintarkastamattomia ennakkotietoja.