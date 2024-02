Ristijärven Isolehdon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtäville

ABO Wind Oy suunnittelee Ristijärven kunnan Isolehdon alueelle tuulivoimaloiden aluetta. Hankealueen pinta-ala on noin 4900 hehtaaria ja sille sijoittuisi maksimissaan 39 tuulivoimalaa. Yksittäisen voimalan teho tulisi olemaan 7–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 320 metriä.

Kainuun ELY-keskus toimii hankkeen yhteysviranomaisena, jonka tehtävänä on toteuttaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. YVA-menettelyn mukaisina vaihtoehtoina tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) lisäksi maksimivaihtoehtona (VE1) 39 tuulivoimalan rakentamista Isolehdon alueelle ja (VE2) 32 tuulivoimalan rakentamista Isolehdon alueelle. Sähkönsiirtovaihtoehtoina tutkitaan kahta päävaihtoehtoa, joissa molemmissa liityntäpiste on Fingridin Seitenoikean sähköasema tuulivoima-alueesta itään. Kaikissa vaihtoehdoissa suunnitellaan toteutettavaksi 400 kV ilmajohtoa.

Nyt nähtävillä oleva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 18.3.2024 saakka. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima esitys YVA-menettelyssä tehtävistä selvityksistä ja käytettävistä arviointimenetelmistä. Konsulttina selostusta laatimassa on toiminut WSP Finland Oy. Nähtävillä olon jälkeen yhteysviranomaisella on kuukausi aikaa laatia YVA-ohjelmalausunto.

Kuulutus arviointiohjelmasta on nähtävillä 15.2.–18.3.2024 Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Kainuun ELY-keskuksen kuulutukset -verkkosivulla.

Arviointiohjelma on nähtävillä sähköisesti hankkeen YVA-verkkosivulla www.ymparisto.fi/isolehto-tuulivoima-YVA, missä se pysyy kuulemisajan päätyttyäkin. Hankkeen YVA-ohjelman paperiversioon voi tutustua 15.2.–18.3.2024 Kainuun ELY-keskuksella (Kalliokatu 4, 87100 Kajaani), Ristijärven kunnantalolla, (Aholantie 25, Ristijärvi) ja Hyrynsalmen kunnanvirastossa (Laskutie 1, Hyrynsalmi)



Hanketta, YVA-ohjelmaa ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 21.2.2024 Monitoimikeskus Virtaalassa klo 17–19.30, osoitteessa Koulutie 4, 88400 Ristijärvi. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. YVA-arviointiohjelma liitteineen sekä osallistumislinkki yleisötilaisuuteen löytyy ympäristöhallinnon verkkosivulta: www.ymparisto.fi/isolehto-tuulivoima-YVA.

Kansalaisilla sekä yhteisöillä on viranomaisten ohella mahdollisuus lähettää kirjallinen mielipide YVA-ohjelmasta 18.3.2024 mennessä osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Viitteeksi KAIELY/ 871 /2023. Sähköisenä toimitetun mielipiteen toivotaan olevan kopioitavassa muodossa.