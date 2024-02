Valioliigaseura West Ham United ottaa suomalaisen WellO2-laitteen käyttöönsä

Hengitykseen liittyvät akuutit ja krooniset ongelmat ja sairaudet kasvavat WHO:n mukaan. Jopa 3 miljardia ihmistä ympäri maailmaa kärsii joko akuuteista tai kroonisista hengitysongelmista. Vuonna 2018 tehty tutkimus osoittaa, että jopa joka kolmas huippujalkapalloilija kärsii hengitysongelmista [2].

Yrittäjä Aulis Kärkkäinen kehitti omiin hengitysongelmiinsa ratkaisuksi WellO2-hengitysharjoituslaitteen, joka yhdistää höyryhengityksen ja hengityslihasten vastusharjoittelun. Ensimmäiset WellO2-laitteet tulivat markkinoille vuonna 2016, ja tänä päivänä WellO2-laitteella on yli 100 000 tyytyväistä käyttäjää ympäri maailman. Tuote edustaa yhtä teknologisesti edistyneimmistä ja monipuolisimmista lääkkeettömistä työkaluista hengitysterveyden hoitoon ja ylläpitoon.

Suomessa WellO2-laite on ollut aiemmin huippujalkapalloilussa mukana Kuopion Palloseuran (KUPS) käytössä. Voit lukea lisää yhteistyöstä täältä: https://kups.fi/wello2-ja-kups-aloittavat-yhteistyon/

VIITTEET

[1] Ilpo Kuronen, Jukka Heinijoki, Anssi Sovijärvi: Effects of low workload respiratory training with steam inhalation on lung function in stable asthma: A controlled clinical study. Clinical Physiology and Functional Imaging, 2023

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cpf.12856?af=R

[2]: Jackson AR, Hull JH, Hopker JG et al. Impact of detecting and treating exercise-induced bronchoconstriction in elite footballers ERJ Open Res 2018; 4: 00122-2017 [https:// doi.org/10.1183/23120541.00122-2017].