Espoon kulttuuritaloissa juhlistetaan naistenpäivää jälleen usean päivän ajan

Rap-duo Matriarkaatin Open Mic -ilta Kannusalissa

Espoon keskuksen maanalaisessa Kannusalissa juhlistetaan uusia kykyjä naistenpäivän viikolla torstaina 7.3. Matriarkaatti x Kannusali Open Mic -illassa Kannusalin Café Bar Luolassa.

Tapahtuman juontaa rap-duo Matriarkaatti eli Mon-Sala ja Adikia (aka dj paha.narttu). Antirasistinen ja feministinen Matriarkaatti raivaa tilaa moninaisemmalle räp-skenelle rakenteista käsin. Illan päättävät rap-artistit Kakku ja Valma.

- Kyseinen tapahtuma valikoitui Kannusaliin, sillä Open Mic -iltana lavalle ovat tervetulleita niin räpistä juuri innostuneet kuin kokeneemmatkin nais-, ei-binääriset ja transmaskuliinit tekijät. Tasa-arvon toteutumiseen on vielä matkaa, joten naistenpäivän tiimoilta on perusteltua ja vaikuttavaa tarjota alusta uusille lahjakkaille tulevaisuuden tekijöille ja äänille, kertoo Kannusalin tuotantopäällikkö Lani Nordlund.

Open Mic -iltoja on aikaisemmin järjestetty menestyksekkäästi Helsingissä mm. Bar Siltasessa ja Tiivistämöllä. Pääsymaksuton tapahtuma on saavutettava, osallistava ja moninainen. Yleisöön ovat tervetulleita kaikki räpin uusista tuulista kiinnostuneet.



Lue lisää Kannusalin tapahtumasta espoo.fi-sivulta. Open Mic -ilmoittautumisen voi tehdä joko sähköpostiosoitteessa matriarkaatti@gmail.com tai Instagramin kautta viestillä @matriarkaatti.

Salin täydeltä naisenergiaa Sellosalissa

Leppävaarassa sijaisteva Sellosali juhlistaa naistenpäivää koko viikon ajan. Esiintyjiä on aina parikymppisestä 75-vuotiaaseen, ja kohdeyleisönä kaikki tasokkaan musiikki- ja kulttuuritarjonnan ystävät.



Ensimmäisenä lavalla nähdään jo 55 vuotta estradilla ollut Anneli Saaristo La Dolce Diva -konsertilla keskiviikkona 6.3. Saaristolla on monta syytä juhlaan: 75-vuotissyntymäpäiväänsä juhlistavan laulajan ikonisen La Dolce Vita -hitin Euroviisuesityksestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 35 vuotta. Seuraavana päivänä, torstaina 7.3. vuorossa on popkentän nouseva laulaja-lauluntekijä Aliisa Syrjä. Syrjän kultaa striimannut debyyttialbumi Höyheniä ja saaria julkaistiin lokakuussa 2023.



Kansainvälisen naistenpäivän eli perjantain 8.3. esiintyjä on Katri Ylander, joka esittää uusimpia kappaleitaan ja myös vanhoja hittejä yhdessä bändinsä kanssa. Lasten lauantaina 9.3. nähdään Mimmit-yhtyeen konsertti Tyttösankarit. Luvassa on kiehtovia musiikillisia tarinoita tytöistä ja naisista, jotka muuttivat teoillaan maailmaa.

Kansainvälisen naistenpäivän taidetuokio Aurorassa

Lasten kulttuurikeskus Aurora Järvenperässä järjestää naistenpäivänä 8.3. aikuisille suunnatun kartonkigrafiikan taidetuokion. Laattamateriaaleina käytetään mehu- ja maitotölkkejä, joista tehdään vedoksia grafiikan prässillä. Ohjaajana toimii taidegraafikko ja kuvataiteilija Anna-Maija Mattila-Selin. Lisäksi naistenpäivänä ehtii vielä tutustumaan ukrainalaisen Kateryna Harahulian The Glow of Hope - Toivon hehku -näyttelyyn (esillä Aurorassa 9.3.asti).

Naistenpäivän tienoilla Aurorassa halutaan muistuttaa kävijöitä myös Auroran upeasta historiallisesta menneisyydestä. Yhteiskunnallinen vaikuttaja ja rohkea sosiaalityön uudistaja Aurora Karamzin pystytti Lasten kulttuurikeskus Auroran kauniin pihapiirin jo 1800-luvulla.



