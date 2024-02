Santeri Kujanpää Demariopiskelijoiden pääsihteeriksi

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry on valinnut uudeksi pääsihteeriksi Santeri Kujanpään. Kujanpää on valmistunut Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kansainvälisen liiketalouden linjalta. Kujanpäällä on kokemusta järjestötoiminnasta Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnasta SAMO:sta sekä Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:stä. Kujanpää on myös toiminut vaalikoordinaattorina Demarinuorilla 2023 eduskuntavaaleissa ja Diakonian ammattirkorkeakoulun opiskelijakunta O’Diakon yhteisö- ja viestinnänasiantuntijana. Demariopiskelijoissa Kujanpää on tuttu kasvo vuoden 2022 liittohallituksen 2. varapuheenjohtajan tehtävästä.

“Santerin osaaminen kokeneena järjestötoimijana kuin myös edunvalvojana on hyvä yhdisteltä, kun ajatellaan Demariopiskelijoiden tämän hetkisiä tarpeita. Hänellä on myös valmiiksi ajankohtaista tuntemusta niin Demariopiskelijoiden toiminnasta kuin myös muiden lähiyhteisöjen suuntaan, joka auttaa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Valmiiksi laajat verkostot mahdollistavat työajan kohdentamisen yhdistyksen toiminnan kannalta ajankohtaisiin ja tärkeisiin tehtäviin. Odotan innolla, että mitä saamme aikaan yhdessä liittohallituksen ja Santerin kanssa.” sanoo Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Mari van den Berg.

"Siitä lähtien, kun astuin ensimmäistä kertaa opiskelijakunnan tiloihin vuonna 2018, olen haaveillut mahdollisuudesta toimia opiskelijaliikkeen pääsihteerinä. Nyt tämä haaveeni on toteutunut, ja on suuri ilo sekä kunnia saada toimia pääsihteerinä arvostetussa organisaatiossa. On myös mahtavaa palata takaisin Hakaniemeen, joka tuntuu kuin toiselta kodilta. Odotan innolla mahdollisuutta kehittää toimintaamme ja tehdä yhteistyötä aktiivisten jäsenten kanssa!", kommentoi Santeri Kujanpää



Demariopiskelijoiden liittohallitus valitsi uuden pääsihteerin kokouksessaan 2.2.2024. Kujanpää on jo aloittanut tehtävässä 5.2.2024. Pääsihteeri vastaa Demariopiskelijoiden yleis- ja taloushallinnon organisoimisesta ja toimii tarvittaessa työntekijöiden ja harjoittelijoiden lähiesihenkilönä. Pääsihteeri työskentelee Demariopiskelijoiden puheenjohtajiston kanssa. Ensisijainen työpiste on Demariopiskelijoiden Hakaniemen Ympyrätalossa sijaitseva toimisto.

Lisätiedot:

Mari van den Berg

Puheenjohtaja

puheenjohtaja@sonk.fi

045 1129299

Santeri Kujanpää

Pääsihteeri

paasihteeri@sonk.fi

045 2775070