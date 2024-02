Juha Siron lastenromaani kertoo ystävyydestä ja koirakuumeesta

Yhtenä kesäpäivänä pikkumetsässä alkaa tapahtua kummia. Saiman ja Selman koirakuume kohoaa ennätyslukemiin. Se johtaa tyttöjen protesteihin ja koiravaatimuksiin! Kaupunkiserkku Lumillakin on Toffee-kissa. Tytöt käyvät yhdessä Särkänniemen Koiramäessä, ja Tassuteatterissa räppää Haukku-Paukku. Se ei kuumetta laske – päinvastoin!

Vanhemmat vetoavat koira-allergiaan, mutta tytöt eivät lannistu. Seuraa seikkailuja ja kiperiä tilanteita toisensa perään. Ärsyttävä harakkakin sotkee suunnitelmat, ennen kuin kesä alkaa kääntyä syksyyn.

Tamperelainen kirjailija Juha Siro on julkaissut runoja, romaaneja ja lastenkirjan Oiva ja aikasormus (2021, Avain). Superserkut ja koirakuume on palkitun kirjailijan viidestoista teos.





“No mitäs tämä nyt on, isä sanoi

ja kaatoi mehua lasiinsa aivan kuin ei olisi nähnytkään,

mitä paperille oli mustalla tussilla raapustettu.

Mielenosoitus, Saima sanoi.

Me on telkassa nähty, Selma jatkoi.

Jaahas... isä sanoi. Vaadittiinko sielläkin koiraa.

No oikeesti, Saima sanoi.

Niin! Selma puhahti ja polkaisi jalkaa.”

(Juha Siro, Superserkut ja koirakuume)





teos: Superserkut ja koirakuume

kirjailija: Juha SIro

ISBN: 9789523045439

kustantamo: Avain

sivuja: 110

ilmestymispäivä: 15.2.2024