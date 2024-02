POP Pankki -ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023: POP Pankki -ryhmällä historiallinen vuosi, tulos räjähdysmäisessä kasvussa

POP Pankki: mobiilimaksamisen suosio kasvaa edelleen 10.11.2023 13:00:00 EET | Tiedote

Apple Payn käyttö on kaksin verroin yleisempää kuin Google Payn käyttö, vaikka esimerkiksi Suomen eri puhelinmyyntitilastojen mukaan iPhone- ja Android-puhelinten myynti jakautuu TOP 10 -listausten osalta tasaisesti. POP Pankin tilastokatsauksessa Apple Payn käyttö on kasvanut 68 prosenttia ja Google Payn käyttö lähes 90 prosenttia viime vuoteen nähden ostosten volyymilla mitattuna. Suomi seuraa pohjoismaista trendiä, sillä Netsin Pohjoismainen maksuraportti 2023 -yhteenvedon mukaan mobiilimaksaminen on Pohjoismaissa toiseksi suosituin maksutapa lähimaksamisen jälkeen.