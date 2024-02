Arinan vuosi 2023: Asiakas- ja työtyytyväisyys sekä investoinnit kasvuun

Uudistuneessa Prisma Zeppelinissä juhlitaan avajaisia 14.–16.12.2023 13.12.2023 10:37:38 EET | Tiedote

Vuonna 2005 avatun Prisma Zeppelinin historian suurin uudistus on vihdoin saatu päätökseen ja kesästä lähtien kestäneen uudistuksen jälkeen Zeppelinin Prisma on jälleen valmis palvelemaan asiakkaita entistä monipuolisemmilla valikoimilla. Pohjoissuomalaisten Arinan asiakasomistajien mahdollistaman investoinnin suuruus on 6,8 miljoonaa euroa. Alkuviikosta Prisman pihalla avattiin myös ABC-lataus, joka palvelee hybridi- ja sähköautoilla kulkevia asiakkaita.