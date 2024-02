Apteq Fluzinc on maailman ensimmäinen tiukan EU-lain läpäissyt sinkkiasetaattikuuri flunssan hoitoon

Ilmastoystävällisyys näkyy nyt myös lisäravinteissa 14.2.2020 09:44:08 EET | Tiedote

Kuopiolaisyritys Fennogate Finland Oy on kehittänyt ravintolisäsarjan, joka sisältää vaikuttavien aineiden lisäksi ainoastaan yhtä täyteainetta. Yrityksen tavoitteena on kyseenalaistaa lisäaineiden tarpeellisuus vitamiinivalmisteissa ja tarjota ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Siksi sarjan tuotepakkaukset on valmistettu sokeriruo’osta, joka sitoo hiiltä.