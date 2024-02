Seksiin vaaditaan suostumus – Elina Nikulaisen kirjassa käydään läpi, mitä se tarkoittaa käytännössä

Suostumus parantaa kaikkien seksikokemusta, mutta se on myös osa väkivallan vastaista työtä. Yksilötason lisäksi se on yhteiskunnallinen kysymys. Millaiset asiat vaikuttavat siihen, että usein on suuri paine sanoa kyllä? Millaisia odotuksia ja oletuksia kulttuurimme luo? Ja miten valta-asema ohjaa ihmisten käytöstä?

Elina Nikulaisen Haluatko? Pieni kirja suostumuksesta vastaa näihin ja muihin kysymyksiin lempeän jämäkästi. Apuna siihen ei ole lakikirja vaan popkulttuuri Doctor Whosta Marvel-elokuviin. Kirjassa väkivallan vastaisen työn asiantuntija, tasa-arvokouluttaja Elina Nikulainen asettuu lukijan rinnalle ja kannustaa tätä pohtimaan itse.

Kirja kertoo muun muassa, kuinka pakit otetaan vastaan, miksi Netflix-sarjan Wednesday on hieno rajojen vetämisen esikuva, miten nudejen lähettelyssä yhdistyy ilo ja vastuu ja mitä jokainen voisi oppia BDSM:stä. Haluatko? on kirja kaikille, jotka ovat joskus halunneet harrastaa seksiä tai kieltäytyä siitä.

Elina Nikulainen (s. 1980) on FM, väkivallan vastaisen työ asiantuntija, palkittu tasa-arvoaktivisti, entinen YK-diplomaatti ja vähintääkin puolinörtti Marvel-fani. Nikulainen on toiminut väkivaltaa kokeneille naisille tukipalveluita tarjoavan Naisten Linjan toiminnanjohtajana ja Plan Suomi Säätiön tasa-arvoneuvonantajana. Kiinassa ja Vietnamissa YK-töissä hän keskittyi esimerkiksi nuorten seksuaaliterveyteen ja -oikeuksiin ja parisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn. Nykyään Nikulainen toimii yrittäjänä kärkenään digitaalisen väkivallan vastainen työ, jota hän edistää kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Elina Nikulainen: Haluatko? Pieni kirja suostumuksesta

Ilmestyy 8.3. painettuna, e-kirjana ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Henna Mäki-Filppula.