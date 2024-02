Aarikka x YFD: Nuorten suunnittelijoiden luovuus kohtaa 70-vuotiaan designikonin

Suunnittelukilpailussa on kolme kategoriaa ja kilpailijalla voi olla useampi uusi, innovatiivinen tuoteidea, jolla osallistua kilpailuun. Kilpailu avaa oven nuorten suunnittelijoiden ideoille, mitä he haluaisivat nähdä Aarikan monipuolisessa valikoimassa tulevaisuudessa. ”Suunnittelukilpailulla haluamme kutsua nuoret, idearikkaat suunnittelijat olemaan osa Aarikan tarinaa.”, sanoo Riia Sandström, Aarikan toimitusjohtaja.

”70 vuotta on osoittanut, että Aarikan tunnistettava muotokieli taipuu aina uuteen. Tämän päivän Aarikka haluaa yhä ammentaa rohkeasti juuristaan, mutta klassisella, modernilla tyylillä. Aarikka on aina elänyt ajan hengessä. Sillä tiellä haluamme jatkaa ja kehittää Aarikkaa. Teemme yhteistyötä monien inspiroivien taiteen helmien kanssa, kuten kevään uuteen vaatemallistoon kuoseja suunnitelleen Aino-Maija Metsolan kanssa ja upean nuoren artistin Aliisa Syrjän kanssa. Yhteistyö Young Finnish Designin kanssa on luonnollinen jatkumo ja avaa meille uusia yhteistyömahdollisuuksia ja näkökulmia”, Sandström lisää.

“Kilpailun myötä haluamme antaa äänen nouseville suunnittelijoille ja luoda uutta designia legendaariselle ja uraa-uurtavalle Aarikalle, jonka historia on suomalaisen muotoilun kentällä ainutlaatuinen. Odotamme innolla mitä uutta uusi muotoilijoiden sukupolvi keksiikään Aarikalle! Tässä kilpailussa haetaan kodin tuotteiden lisäksi uusia ideoita myös vaatteiden, asusteiden, korujen ja laukkujen kategorioihin, mikä on jännittävä ja uusi aluevaltaus! Tässä kilpailussa pääsee luovuus kukkimaan ja kilpailun nimikin sen kertoo “Leikki ei lopu”, sanoo Elisa Luoto, Young Finnish Designin toimitusjohtaja.

Kotimaisuus on Aarikalle ylpeydenaihe, sillä yritys valmistaa kaikki puutuotteensa Suomessa. Myös kaikki suunnittelutyö tehdään omassa ateljeessa Raisiossa, olipa kyse sitten koruista, vaatteista tai sisustuksen tuotteista. ”Tämä kilpailu on mahdollisuus näyttää, miten kotimaisuus ja nuorten suunnittelijoiden taidot voivat yhdistyä ainutlaatuisella tavalla. Sosiaalinen vastuullisuus on meille perheyrityksenä sydämen asia, ja haluamme tukea nuorten työllistymistä ja tarjota mahdollisuuksia heidän urakehitykselleen design-alalla. YFD:n kanssa toteutettava suunnittelukilpailu on askel kohti nuorten suunnittelijoiden näkyvyyden kasvattamista", Sandström sanoo.

Designin tehtävä on ilahduttaa omistajaansa. Aarikka haluaa olla rohkea, mutta samalla luoda tuotteita, jotka kestävät sukupolvelta toiselle. Aarikka ja Young Finnish Design kutsuvat nuoret suunnittelijat mukaan tähän ainutlaatuiseen tilaisuuteen vaikuttaa ja luoda tulevaisuuden designia suomalaisen ikonisen brändin kanssa.

Kilpailuaika on 31. toukokuuta 2024 saakka, ja voittajat julkistetaan syyskuun aikana. Katso lisätiedot kilpailusta: https://www.youngfinnishdesign.com/yfd-x-aarikka