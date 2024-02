Liisa Räsänen Valtiokonttorin pääjohtajaksi

”On hienoa tulla nimitetyksi Valtiokonttorin pääjohtajaksi jatkamaan työtä yhteiskunnan ja asiakkaiden hyväksi. Valtiokonttorin keskeinen rooli valtion varainhoidon ja korvauspalvelujen luotettavana toteuttajana ja hallinnon kehittämisen kumppanina korostuu entisestään tämän päivän epävarmassa toimintaympäristössä. Olen kiitollinen siitä, että voin uudessa roolissani jatkaa yhteistyötä Valtiokonttorin osaavien ja sitoutuneiden asiantuntijoiden sekä sidosryhmiemme ja kumppaneidemme kanssa”, Räsänen kertoo.

Räsänen on koulutukseltaan lisäksi Master of Arts in European Economic Studies ja Executive Master of Business Administration. Räsänen on työskennellyt toimialajohtajana Valtiokonttorissa kesäkuusta 2022 alkaen. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa johtajana Patentti- ja rekisterihallituksessa sekä useissa eri tehtävissä Viestintävirastossa. Hänellä on työkemusta myös Kilpailuvirastosta sekä Euroopan komissiosta.

Valtioneuvosto päätti nimityksestä 15. helmikuuta. Räsänen nimitettiin virkaan 23.2.2024–22.2.2029 määräajaksi.

Valtiokonttori on valtiovarainministeriön hallinnonalalle kuuluva virasto. Se tuottaa mm. valtion sisäisiä talouteen, henkilöstöön ja tietojohtamiseen liittyviä konsernipalveluja, vastaa valtion lainanotosta sekä velan- ja kassanhallinnasta sekä hoitaa valtion kirjanpitoa ja tapaturmakorvauksia. Valtiokonttori myös myöntää kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia sekä hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia.

