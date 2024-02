Taiga – Etnograafinen matkakertomus on yksi vuoden kauneimmista kirjoista

Joensuulaisen Sanna Hukkasen sarjakuvateos Taiga – EtnoGraafinen matkakertomus vie lukijan maailmaan ennen koronaa ja sotaa, kun rajat ylittävä yhteistyö sukulaiskansojen välillä oli vielä mahdollista. Taigan tarinat perustuvat sarjakuvamuotoisille päiväkirjamerkinnöille, joita syntyi useamman luonnoskirjan verran pitkillä junamatkoilla läpi Venäjän.

Matkoillaan suomalainen sarjakuvataiteilija ja moskovalainen lingvisti tasapainottelevat vainoharhan ja huumorin rajamailla. Neuvostoajan karmivat puhdistukset elävät paikallisten ihmisten muistoina, ja nykyhetki muistuttaa koko ajan pelottavammin historiaa. Sittemmin heidän huolensa ovat osoittautuneet alimitoitetuiksi. Suomalais-ugrilaisten vähemmistökansojen taistelu olemassaolostaan kuitenkin jatkuu aivan kuten ennenkin, sekä Venäjällä että Suomessa.



Matkalaiset kohtaavat uhanalaisia kieliä puolustavia aktivisteja: maalaismummoja, urbaaneja nuoria, toimittajia ja shamaaneja. Hantit, marilaiset, ersät ja komipermjakit tuntuvat säilyttäneen muinaisen luonnonuskon katkeamattomana perinteenä. Onko heidän luontoyhteytensä terveemmällä pohjalla? Kulkiessaan entisaikojen etnografien jalanjäljillä matkaajat tutustuvat myyttiseen karhuun ja kultaiseen jumalattareen. Taigassa on edelleen taikaa.



Sarjakuva-Finlandia-ehdokkuuden perustelut:

”Jo pelkkä kirjan käsiinsä saaminen tuntuu kutsulta seikkailuun. Teos on totisesti viimeistelty aikaa säästämättä. Jo kansimateriaalin valinta vie lukijan ajatukset oikeaan suuntaan pienten kulttuuri- ja kieliryhmien maille pohjoisille seuduille. Teos ei esitä olevansa kaikkitietävä, vaan myöntää olevansa itsekin oppimassa uutta. Tähän uuden oppimiseen myös lukija pääsee mukaan tavalla, joka jää mieleen vielä pitkään lukemisen jälkeenkin.”



Sarjakuva-Finlandian voittaja julkistetaan Tampere Kuplii-festivaalilla 22.3. Myös Kauneimmat kirjat-voittajat julkistetaan maaliskuussa 2024.



Sanna Hukkanen on joensuulainen sarjakuvataiteilija ja kuvittaja, joka uskoo sarjakuvataiteen voimaan muutoksen ja toivon välineenä. Taiga on Hukkasen viides sarjakuva-albumi.



Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

sanna.hukkanen@gmail.com, 0505374979



Sanna Hukkanen:

Taiga – EtnoGraafinen matkakertomus

Nelivärinen, 280 sivua, sidottu.

Umpihanki (Rauhanpuolustajat & Rosebud), Täysi käsi ja Zum Teufel

www.rauhanpuolustajat.fi, www.taysikasi.fi, www.zumteufel.fi



https://www.kauneimmatkirjat.fi/

https://www.sarjakuvafinlandia.fi/