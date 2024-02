Sofia Virta: Vihreät mukana välikysymyksessä, jos se sisältää työmarkkinoiden reilun uudistamisen

Vihreiden mielestä työmarkkinoita tulisi uudistaa reilusti ja tasapainoa luoden eikä vain toisen osapuolen ehdoilla, kuten hallitus nyt tekee. Virta pitää työmarkkinoiden solmua vakavana sekä hallituksen aiheuttamana ja on pettynyt hallituksen arviointikykyyn.

– Työmarkkinoita pitää uudistaa ja joustavoittaa, se on selvä. Tapa, jolla kokoomusjohtoinen hallitus lähti asiaa hoitamaan näyttää enemmän siltä, että nyt aidon uudistushalun yli ajoi tarve päästä näyttämään ay-liikkeille kaapin paikkaa. Tämä olisi pitänyt hoitaa tavalla, joka ei olisi aiheuttanut tilannetta, jossa nyt koko maa seisoo. Ei tämä ole kokoomukselle yllätyksenä tullut, ja se herättää kysymyksen ottaako hallitus taloustilanteen aidosti vakavissaan? On helpompaa uudistaa yhdessä kuin rikkoa yksin. Vastuu on hallituksella, vaikka yhtä lailla ay-liikkeen on tärkeä pyrkiä aidosti hakemaan ratkaisuja. Suomi on pieni maa, eikä meillä ole varaa keskenään riitelemiseen, Virta muistuttaa.

Vihreät olisi ollut valmiina tukemaan hallitusta joissakin uudistuksissa, kuten paikallisessa sopimisessa, mutta pitää vääränä tapaa, jolla hallitus on ryhtynyt toimeen. Virta kertoo Vihreiden ymmärtävän välikysymyksen tärkeyden ja jakavan suomalaisten palkansaajien huolen. Hän ei kuitenkaan näe, että tilanne ratkeaisi vastakkainasettelua lietsomalla, ja siksi Vihreät on mukana välikysymyksessä vain, jos se sisältää kirjauksen tasapainoisesta uudistamisesta.

– Yritykset tarvitsevat työntekijöitä ja työntekijät yrityksiä, joten nämä yhteiset ongelmat pitäisi kyetä ratkaisemaan yhdessä neuvotellen. Aidot uudistukset syntyvät molempien osapuolien välisellä yhteisymmärryksellä, ei selkävoittoja hakemalla ja vastakkainasettelua vahvistamalla. Olemme mukana välikysymyksessä, mikäli se ei keskity vain vastustamaan kaikkia uudistuksia vaan peräänkuuluttamaan yhteistyötä ja luottamuksen ylläpitämistä työmarkkinoita uudistettaessa, Virta sanoo.

Virta puolustaa kasvatus-, koulutus- ja hoiva-alojen työntekijöitä, jotta näitä aloja ei tuomittaisi palkkakuoppaan.

– Vientivetoinen palkkamalli kohtelisi tiettyjä aloja todella epäreilusti. Kannan aitoa huolta esimerkiksi naisvaltaisista matalapalkka-aloista, jotka ovat tämän yhteiskunnan kannalta ratkaisevia eikä niitä ole varaa jättää jälkeen palkkakehityksessä. Samalla olen sitä mieltä, että työmarkkinoita on uskallettava uudistaa, sillä kun yritykset menestyvät ja uskaltavat palkata lisää työntekijöitä, tässä maassa riittää työtä yhä useammalle. Uudistaminen on kuitenkin tehtävä reilusti, Virta painottaa.

Virran mukaan naisvaltaiset matalapalkka-alat pitäisi asettaa erityissuojeluun ja niiden alojen veto- ja pitovoimakysymyksiin hakea ratkaisuja.

– Nyt näyttää siltä, että hallitus ei välitä näistä aloista lainkaan – toisaalta samaan aikaan liittojen välillä tuntuu olevan vaikea löytää solidaarisuutta ja tukea jo valmiiksi heikossa asemassa olevia aloja kohtaan, Virta pohtii.

Vihreät käsittelee välikysymykseen osallistumista ryhmäkokouksessaan tänään torstaina, ja ryhmän johto kommentoi asiaa Vihreiden ryhmähuoneen edustalla noin kello 15.50.