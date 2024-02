Meri Kuusiston romaani purkaa kirjallisuutemme viimeisiä tabuja

Kolmekymppinen Pilvi ilmoittautuu itseilmaisun kurssille, mutta menettää heti sen alettua äänensä. Arvasin, hänen puolisonsa B sanoo. Sinä haluat tulla kuulluksi. Ennen B:n tapaamista Pilvin elämä on ollut selviytymistä – hän on vuosia aiemmin löytänyt sisältään salaisuuden, joka on jättänyt hänet yksin ja henkihieveriin. Nyt hän päättää rikkoa kokemuksensa ympärillä vallitsevan hiljaisuuden.

Paljon myöhemmin Pilvi asuu B:n kanssa aavikon laidalla. Eräänä iltana ovelle saapuu muukalainen mukanaan kirje. Kirjeen perusteella Pilvi tietää, että tulija on kokenut saman kuin hän. Mutta kuka on kirjeen kirjoittaja?



Liila tarttuu aiheeseen, josta kotimainen kirjallisuus on tähän asti vaiennut: äitiin hyväksikäyttäjänä. Romaani kertoo myös näkyväksi tulemisesta, toipumisesta ja valitusta perheestä. Se on poikkeuksellisen rohkea romaani, tekijänsä voimannäyte, jonka vino huumori tuo valoa sinne, missä salaisuudet ovat synkimpiä.

Meri Kuusisto kertoo, että poikkeuksellinen aihe on vaatinut pitkän ajan kypsyäkseen romaaniksi: "Päätin kahdeksan vuotta sitten, että kirjoitan aiheesta romaanin. Minulle ei kuitenkaan riittänyt, että pystyn pelkästään kirjoittamaan vaikeasta aiheesta vaan halusin tehdä romaanista mahdollisimman hyvän kaunokirjallisen teoksen. Sen sijaan että romaani keskittyisi siihen, mitä tapahtui, ketä uskotaan tai kuka on syyllinen, romaani kertoo siitä, miten loppuelämänsä voi elää tapahtuneen kanssa."

Meri Kuusisto (s. 1985) on helsinkiläinen kirjailija, jonka teosten läpileikkaavia teemoja ovat sukupuoli, seksuaalisuus ja niihin liittyvien normien kyseenalaistaminen. Liila on Kuusiston neljäs romaani.

Liila ilmestyy 5.3.