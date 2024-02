Kaiku-kilpailun shortlista julki: tässä ovat ehdokkaat viime vuoden parhaiksi audiomainoksiksi

Audiomainoskilpailuksi muuttuneeseen Kaikuun pystyi tänä vuonna ilmoittamaan äänimainoksia, jotka on ensiesitetty vähintään yhdellä kotimaisella radiokanavalla, tai tänä vuonna myös radioyhtiön omistamalla alustalla, 14.11.2022–31.12.2023. Kategorioita on tänä vuonna yhdeksän: Tuotteet, Palvelut, Paikallinen, Yhteiskunnallinen, Yrityskuva, Mainosmusiikki (ennen musa/jingle), Yritysvastuu, Teho sekä uusi Audiokonsepti.

RadioMedian vuosittaisen Kaiku-kilpailun tarkoituksena on kehittää suomalaisen audio- ja radiomainonnan tasoa, kohottaa tekijöiden ammattitaitoa sekä lisätä suomalaisen audiomainonnan arvostusta.

Uusi audiokonsepti-kategoria kiinnosti

Radiomainoskilpailusta audiomainoskilpailuksi muuttuneen Kaikun jokaiseen yhdeksään kategoriaan saatiin hyvin ehdokkaita ja jokaisen voittajat palkitaan KaikuGaalassa.

Tänä vuonna kisassa oli uusi audiokonseptikategoria, johon pystyi ilmoittamaan audiomainoksia, joilla on rakennettu määrätietoisesti yrityksen brändiä ja tehty mainoksen äänimaailmaa tunnistettavaksi yleisölle. Kategoriaan saatiin runsaasti tuomariston mielestä hyviä ehdokkaita ja shorttilistan valitseminen oli tässä kategoriassa haastavaa. Tuomareille oli tärkeää, että shortille päässeissä audiokonsepteissa brändi ja sitä tukeva soundi olivat tunnistettavia läpi linjan ja samat äänet ja tilanteet toistuivat konseptia tukevasti.

Toinen Kaikun uusi kategoria tänä vuonna oli selityksiä kaipaamaton ”Korvamato”. Sen voittaja palkitaan suoraan KaikuGaalassa eikä ehdokkaista julkaista shortlistaa.

”Vuoden 2023 audiosaalis on punnittu ja perattu. Pöydälle päätyi moniääninen kattaus brändin ja sen lupauksen polttomerkitseviä ideoita, vaikut korvista pullauttavaa huumoria, hallittua tilan ja tilanteen haltuunottoa ja draamaa sekä aistivoimaisia kuulokuvia. Jokaisen shortlistalle päässeen työn tilaajat ja tekijät saavat olla ylpeitä”, kommentoi tuomariston puheenjohtaja, kirjailija, copywriter ja ohjaaja Markku Rönkkö. Rönkkö on ollut Kaikun päätuomarina ennenkin, sillä hän hoiti RetroKaiku-kisan päätuomarin roolia vuonna 2014.

Kaiku-audiomainonnan kilpailun tuomaristo:

Päätuomari

Markku Rönkkö, kirjailija, copywriter, ohjaaja

Anu Valli, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Sokeva

Eetu Helminen, Chief Impact Builder, Solved

Heini Malin, Account Director, Hill&Knowlton

Helinä Leppänen, Creative, Accenture Song

Hertta Granroth, Senior Client Lead & Head of New Business, Bob the Robot

Janne Uotila, Partner, Head of Design, Wörks

Jouni Seppänen, Creative Director, IVALO Creative

Juha Halmesvaara, Head of Strategy & Insight, Dentsu

Jussi Turhala, Copywriter, Turhala Oy

Mikko Kaivo-oja, Associate Creative Director, TBWA\Helsinki

Mikko Martikainen, Chief Marketing Officer, Duunitori

Petri Karppinen, Director, Investment & Activation, OMD

Riku Eteläkoski, Creative Director, Nitro

Timo Iivari, Director, brand & strategy, FLEXOUND Augmented Audio™

Ulla Suur-Inkeroinen, CEO, Hansdotter

Kaiku-audiokilpailun shortlista:

Audiokonsepti:

1. Aatos aivastaa (Oulun lasipalvelun asiakaspalvelu) – Oulun Lasipalvelu Oy / Miracle Sound Oulu Oy

2. En. Tuun. (Puuilo-myymäläketju) – Puuilo Oyj / Filmo Oy / GroupM Finland Oy

3. Sivistynyt radiotoimittaja (Liput oopperaan, balettiin) – Suomen kansallisooppera ja -baletti / Sivulliset Kollektiivi / Miracle Sound Oy

Mainosmusiikki:

1. Joulubiisi (Verkkokauppa_com) – Bob the Robot Oy / Miracle Sound Oy / OMG

2. Lidlin pääsiäinen (Lidlin Deluxe sekä Favorina-tuotteet) – Folk Finland Oy / Miracle Sound Oy / Virta UM

3. Todella HK (HK) – HKScan / SEK / Volume Productions Helsinki Oy / Dagmar

Paikallinen:

1. Aidosti Merellinen (Virpiniemi Golf) – Virpiniemi Golf Oy / Miracle Sound Oulu Oy

2. Dark River Festival – Suomifilmi (Metallifestivaali Kotkassa 2023) – East Coast Events Oy / Bauer Media Oy

3. Huitsin Nevada (Ilmarisen toimitilat Helsingissä) – Ilmarinen / Taskut Communications Oy / Soundart Oy

4. Oot Sää Valkama Väsynyt (Kaupan avajaiset) – K-Supermarket Karjaranta / Bauer Media Oy

5. WRK, Kellari. (Ravintola) – Wanhan Rauman Kellari / Filmo Oy

Palvelut:

1. Antero - Hockey, Antero - moottori (Antero -maksu-TV-palvelu antennikoteihin) – Digita Oy ja Antero / Superson Oy / Brink Helsinki Oy

2. Sano jeesille joo! (K-Raudan B2B-palvelut) – K-Rauta / Miltton / Miracle Sound Oy / ToinenPHD

3. Supla Soittelijat (Supla) – Nelonen Media Oy / 358 / Sanoma Media Finland Oy

4. Uusi liikkumismuoto havaittu (Uusi pikaratikka 15) – HSL / Wörks / El Camino / Dagmar

Teho:

1. Auto palveluna (yksityisleasing) – Beely / Ivalo Creative / Miracle Sound Oy / Virta UM

2. Black Week (Vapaa-ajan ja urheilun vaatteet sekä välineet) – Budget Sport / Heku-ryhmä / Toast Post Production Oy / Dentsu

3. Lidlin puutarharadiot (Piha- ja puutarhatuotteet) – Lidl Suomi / Folk Finland / Miracle Sound Oy / Virta UM

Tuotteet:

1. Lidlin lomareseptit (Lidlin tuotteet) – Lidl Suomi / Folk Finland / Miracle Sound Oy / Virta UM

2. Lidlin pääsiäinen (Lidlin Deluxe- ja Favorina-tuotteet) – Lidl Suomi / Folk Finland / Miracle Sound Oy / Virta UM

3. Lämmönkohottajat-sarja (Thermia-maalämpöpumppu) – Thermia Finland Oy / Nitro / Nitro Film

4. Punkki (Tickless-punkkikarkotin) – Vezer Oy / Miracle Sound Oulu Oy

5. Puuilo (Puuilo Oyj myymäläketjun tuotteet) – Puuilo Oyj / Filmo Oy / GroupM Finland Oy

Yhteiskunnallinen:

1. Silent night, violent night (Nollalinjan auttava puhelin) – TBWA\Helsinki / Elokuvaääniyhtiö Humina

Yrityskuva:

1. Fiksuille (Hävikkiruoan verkkokauppa) – Fiksuruoka / Fiksuruoka in-house / Miracle Sound Oy

2. Hetki Särkisalon saaristossa (Saaren Taika -brändi) – Saaren Taika / Bauer Media Oy

3. Suomalaisen kesän soundtrack 2023 (Radio Suomipopin musiikki, radion kesäkuuntelu) – Radio Suomipop / Sanoma Media Finland Oy

Yritysvastuu:

1. 514 kiloa (ruokahävikin vähentäminen) – Fiksuruoka / Fiksuruoka-inhouse / Miracle Sound Oy

2. Vähemmän jätettä - enemmän elämää: Kaisa Kaskelotin tarina (Kamupak, vastuullisuus) – Kamupak Oy / Järvinen Toriseva Kollektiivi / Miracle Sound Oy

Parhaat audiomainokset palkitaan KaikuGaalassa keskiviikkoiltana 13.3.2024 Valkoisessa Salissa Helsingissä.

Kuuntele shortlistan klippejä: https://www.kaikukilpailu.fi/shortlist

Lue lisää Kaiku-audiomainonnan kilpailusta: https://kaikukilpailu.fi

Tietoa RadioMediasta:

RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan ja Kaiku-audiomainoskilpailun. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,4 miljoonaa suomalaista.

https://radiomedia.fi