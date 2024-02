STTK on tyytymätön paikallisen sopimisen lainvalmisteluun

STTK:n Palola: Suomen sitouduttava EU:ssa työntekijöiden hyvinvoinnin ja taloudellisen vakauden kehittämiseen 8.2.2024 09:56:51 EET | Tiedote

STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mielestä Suomen on jatkossakin sitouduttava rakentamaan Eurooppaa yhteistyöllä. EU:n sisällä ei saa antaa jalansijaa populistiselle protektionismille, jossa jokainen maa ajaa omia etujaan. Palola osallistuu tänään torstaina pääministeri Petteri Orpon järjestämään EU-keskusteluun. – EU on ollut arvopohjainen, tiivis yhteisö, joka on toiminut esimerkiksi demokratian, työntekijöiden oikeuksien ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan veturina koko maailmalle. Se ei saa näivettyä sisäisiin jakolinjoihin, Palola painottaa. Euroopan unioni merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnille ja vakaalle talouskehitykselle ei voi korostaa liikaa. Suomen omaan EU-politiikkaan Palola peräänkuuluttaa johdonmukaisuutta ja arvopohjaisuutta. – Tuore erimerkki poukkoilusta on yritysvastuudirektiivi. Osa jäsenmaista – Suomi mukaan lukien – on lyhytnäköisesti valmis kyseenalaistamaan pitkään valmistellun, ihmisoikeuksia tukevan kompromissin, Palola kummeksuu. Työelämän kehittäminen