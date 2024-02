Kuntoilubuumi iski: Suomalaiset ostivat 9000 kiloa enemmän kahvakuulia verrattuna vuodentakaiseen – Prisman myyntidata paljastaa myös ikivihreän suosikin paluun

Prisman myyntidatasta näkyy, että kahvakuulien, joogamattojen ja muiden viime vuosien vakiotreenivarusteiden rinnalle on palannut vanha suosikki. Perinteisten hyppynarujen myyntikäyrä nousi jo vuonna 2023 kasvuun ja ilmiö jatkui vielä tammikuussa. Helppoa ”on the go”- kuntoiluvälinettä on myyty tuhansittain viime kuukausina.

Lisäksi suomalaisten alkuvuoden merkittävästä kuntoiluinnosta kertoo myös jumppakeppien 33 prosentin myynnin kasvu edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja kahvakuulien kilomäärän merkittävä nousu.

”Kahvakuulista 6 kg ja 4 kg kahvakuulia on myyty eniten. Kahvakuulia on kannettu suomalaisten koteihin liki 9000 kiloa enemmän viime vuoden tammikuuhun. Erityisesti neopreenikahvakuulat ovat olleet suosittuja, sillä niitä on myyty yli 2,5-kertainen määrä verrattuna vuoden takaiseen. Aktiivinen alkuvuosi näkyy selkeästi myymälöissä”, Prisma-ketjun urheilun myyntipäällikkö Anu Keskinen iloitsee.

Myöskään suomalaisten into joogaamista kohtaan ei vaikuta laskeneen. Esimerkiksi joogan aloituspakkauksien myynti kasvoi moninkertaisesti verrattuna vuodentakaiseen, joten Prisman myyntidatan mukaan lajin pariin päädytään edelleen.

Pienkuntoilun osalta määrällisesti eniten myytiin kahvakuulien lisäksi vastuskuminauhoja, foam-rullia sekä jumppamattoja. Vastus- ja voimakuminauhojen myynti nousi 13 prosentilla verrattuna vuodentakaiseen. Lisäksi suomalaiset innostuivat perinteisistä ja säädettävistä käsipuristimista, joita myytiin kaksinkertainen määrä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Itsehoitotuotteiden suosio kasvussa

Prisman myyntidatan perusteella vaikuttaa siltä, että kuntoilijat ovat alkaneet kiinnittämään yhä enemmän huomiota harjoittelun turvallisuuteen. Esimerkiksi erilaisten kylmä- ja lämpögeelien, nilkka- ja polvitukien sekä urheilu- ja kinesioteippien suosio on tällä hetkellä hurjassa kasvussa.

”Itsehoitotuotteiden kauppa käy kuumana ja niiden myynti kasvoi viidenneksen viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Erityisen hyvin käyvät kaupaksi erilaiset kylmägeelit ja -sprayt, kylmä- ja kuumavoiteet sekä kipuvoiteet.”

Urheilu- ja kinesioteippien myynti nousi tammikuussa 26 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Myös tukia myydään hyvin ja esimerkiksi selkätukien myynti on kasvanut 20 prosenttia ja rannetukien myynti jopa 35 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen.

Suomalaisten kuntoiluinto ei rajoitu pelkästään kuntoiluvälineisiin: Prisman myyntidatan mukaan esimerkiksi proteiinirahkoja on myyty 26 prosenttia enemmän verrattuna vuodentakaiseen ja välipalapatukoita 21 prosenttia enemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.