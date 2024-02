Lampelan Nollaneljäviisi riipaisee

Näytelmäkirjailija Pasi Lampelan draama Nollaneljäviisi on väkevä tarina perheestä, jossa kamppaillaan huumeriippuvuuden kanssa. Ajankohtaisen näytelmän näkökulmahenkilönä on nuori aikuinen Mira, joka on juuri päässyt irti huumeista ja yrittää aloittaa raittiin elämän haparoivin askelin. Mukaan kietoutuvat niin Miran äidin, veljen, ystävän kuin äidin miesystävän elämät.

Intensiivisen draaman ohjaajana vierailee vastikään Helsingin juhlaviikkojen uudeksi taiteelliseksi johtajaksi nimitetty Johanna Freundlich, joka on työskennellyt aiemmin muun muassa teatteri- ja oopperaohjaajana, dramaturgina ja käsikirjoittajana. Freundlich vierailee näytelmän myötä ensimmäistä kertaa Vaasan kaupunginteatterissa.

”Teos on todella puhutteleva, ja teoksessa on läsnä elämän tuntu. Tämä on draamaa isolla D:llä ja mielestäni mitä hurjempi teos, sitä tärkempi on se, millaisessa hengessä sitä tehdään. Henki työryhmässä on ollut hieno ja avoin”, kertoo Freundlich.

Näytelmään lavastuksen on suunnitellut Mika Haaranen, puvut Emilia Eriksson ja äänimaailman Jouni Tapio. Teoksen valosuunnittelijana toimii Olli Haakana ja kampaus- ja maskeeraussuunnittelijana Maija Hauta-aho. Julia-näyttämölle koskettavan teoksen maailmaan astuu teatterin vahva näyttelijäviisikko. Kuiville pyrkivän nuoren Miran roolin tulkitsee Emma-Sofia Hautala.

”Kävin ison prosessin läpi jo ennen kuin harjoitukset alkoivat. Aihe on rankka ja tärkeä, ja henkilökohtaisella tasolla halusin löytää tarttumapinnan aihepiiriin, ymmärtää aihetta ja löytää oikeat tulokulmat teokseen”, kertoo Hautala.

Hautalan kanssa näyttämöllä nähdään Raisa Vattulainen (Hanne), Petteri Hautala (Rami), Jorma Tommila (Kale) sekä Sonja Halla-aho (Minttu).

”Aihe on todella herkkä ja olen kiitollinen, että prosessissa on voinut täysin luottaa työryhmän tukeen ja ilmapiiriin”, kertoo Vattulainen. Vattulainen näytteli Miran roolin teoksen kantaesityksessä Tampereen Työväen Teatterissa vuonna 2006 ja nyt hänet nähdään Miran äitinä, Hannena.

Teos tehdään yhteistyössä Irti Huumeista ry:n kanssa. Näytelmän harjoitusvaiheessa yhdistyksen kokemusasiantuntija kävi seuraamassa teoksen harjoituksia, keskustelemassa työryhmän kanssa aihepiiristä ja kertomassa omista kokemuksistaan. Näytelmän teosesittelyssä keskiviikkona 21.2. ja paneelikeskustelussa torstaina 7.3. on mukana Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka.

”Kokemusasiantuntijan vierailu teoksen harjoitusvaiheessa oli todella tärkeä ja avaava”, kertoo näyttelijä Sonja Halla-aho.

Nimensä teos on saanut huumeita käyttävien käyttämästä lääkeneulasta. Näytelmää suositellaan yli 14-vuotiaille katsojille ja se on kestoltaan noin 2 h 15 min, sisältäen väliajan. Nollaneljäviisi saa ensi-iltansa Julia-näyttämöllä torstaina 22.2. klo 19. Ennakkonäytös nähdään keskiviikkona 21.2. klo 19.