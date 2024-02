Alepa Lentoasema laajenee – laajempi valikoima herkkuja mukaan matkalle ja kotiin palatessa

HOK-Elannon Alepa-ketjun lippulaivamyymälä Helsinki-Vantaan lentoasemalla laajenee helmi-maaliskuussa. Myymälää laajennetaan viereisiin tiloihin, jotka vapautuivat edelliseltä vuokralaiselta. Laajennuksessa myymälään saadaan yli 90 neliömetriä lisätilaa.

Laajennuksen myötä uutuutena myymälään tuodaan Salaattibaari, josta voi koota itselleen tuoreen salaatin mukaan evääksi. Lisäksi tuotevalikoimaa uudistetaan etenkin nopeiden eväiden ja makeisten osalta, joita on helppo ottaa mukaan vaikkapa lennolla nautittavaksi. Myös myymälän kruunu, paistopiste, laajenee ja paistopisteen valikoimaa lisätään entistä runsaammaksi. Jatkossa myös viime hetken matkamuistojen ostaminen helpottuu entisestään, kun Alepa Lentoaseman erikoisuutena olevien matkamuistojen valikoimaa kasvatetaan.

– Alepa Lentoasema on vilkas myymälä, jossa käy paljon matkailijoita ja turisteja. Matkailijat haluavat etenkin nopeita eväitä mukaan matkalle tai nälkäisenä kotiin palatessaan. Varsinkin paistopisteen tuotteet ovat erittäin suosittuja. Meiltä saa eväitä myös yöaikaan, mikä on monen matkailijan pelastus. On hienoa, että saamme lisätilaa myymälään, niin voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin, kertoo myymäläpäällikkö Mirkka Vesa.

Myymälä on auki ja palvelee normaalisti koko remontin ajan. Remontti aloitetaan 19. helmikuuta ja sen on tarkoitus valmistua 28. maaliskuuta. Alepa Lentoasema on myös laajennuksen jälkeen auki 24 h –aukioloajoin.

Alepa Lentoasema