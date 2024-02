Effie Finland oli Cannes-menestyjä McDripin juhlaa

"Suomen Effie-tuomaristo on varmasti yksi maailman ankarampia, joten kaikki shortille ja mitaleille päässeet voivat ylpeydellä kohottaa maljaa saavutuksen kunniaksi. Taso on kovempi kuin viime vuonna ja tästä on hyvä kohottaa tekemisen rimaa entisestään ensi vuodelle", kilpailun päätuomari, hasan & partnersin toimitusjohtaja Riku Vassinen kommentoi.





"Me sanomalaiset haluamme olla mukana rakentamassa entistä vahvempaa ja tuloksellisempaa markkinointia Suomessa, ja Effie on mitä mainioin yhteistyökumppanuus tukemaan tätä missiota. Tänä vuonna voimme olla todella ylpeitä kilpailuun osallistuneiden töiden laadusta. Onnittelemme lämpimästi kaikkia palkittuja sekä short-listalle päässeitä tiimejä”, sanoo Head of Marketing Leena Koskinen, Sanoma B2B.



”Kilpailuissa menestyvien asiakkaiden sekä toimistojen kärki on meillä perinteisesti terävä, mutta kapea. Siksi on hienoa, että kisaajien ja myös voittajien joukossa nähtiin uusia vahvoja tekijöitä, kuten Erma & Reinikainen, joka ylsi asiakkaansa Musti & Mirrin kanssa Cannesissakin pärjänneellä Täällä pelkään minä -kampanjallaan yhteen hopeaan ja pronssiin.”, iloitsee Marketing Finlandin luova johtaja Anssi Järvinen.

Voittajatyöt perusteluineen





GRAND EFFIE

McDrip - muodin takia töihin

McDonald's (Finland) & NORD DDB Helsinki, VAIN Fashion Group Oy, OMD (Finland)

Raikas, omintakeinen toteutus työnantajamielikuvan ja -houkuttelevuuden kehittämiseksi. Selkeästi kohderyhmälähtöinen toimenpidekokonaisuus. Ansaittu media on ansaittua, arvaamatonta ja yllättävääkin. Tulokset puhuvat puolestaan ja brändi selkeästi läsnä sekä tunnistettavissa.





ERIKOISSARJA

KULTA

McDrip - muodin takia töihin

McDonald's (Finland) & NORD DDB Helsinki, VAIN Fashion Group Oy, OMD (Finland)

Tässä casessa on kaikki oikein - komeasti kansainvälisellä otteella rakennettu täysin epätavallinen ratkaisu tavalliseen ongelmaan. Pienellä budjetilla repäisty sankariteko, mielettömät tulokset!





HOPEA

Tilipäivä

S-RYHMÄ & Bob the Robot Oy & OMD (Finland), Pictures Helsinki, Mjölk

Tulevaisuuden tärkeimmän kohderyhmän puhuttelu heille räätälöidyillä viesteillä monimediallisella kampanjalla. Selkeä, hyvin integroitu ja vahva case, jossa loistava insight. Yksi sana todella voi muuttaa kaiken.





PRONSSI

Itämeri kesäkuntoon

Baltic Sea Action Group & TBWA Helsinki, Maker3D, Zetapuu

Yksinkertaisuudessaan osuva oivallus ja nokkela ajankohtaan sopiva toteutus, hienosti haastettu ajattelua ja konventioita erinomaisin tuloksin. Innovatiivinen lähestymistapa varainhankintaan.





PRONSSI

WTF-World´s Toughest Fix. How Adhesive Brand Became a Pop Culture Phenomenon?

Rakennuskemia Oy & hasan & partners, Warner Music Finland, Onefx

Vahva ymmärrys toimintaympäristöstä ja sen haasteista, niihin löydetty mielenkiintoiset ratkaisut ja onnistuttu. Konventiota rikkova toteutus ja kohderyhmäymmärrys vahvaa. Hieno torjuntavoitto laskevalla markkinalla.

KUNNIAMAININTA

Mehiläisillä on elämä tehtävänä

Mehiläinen Oy & Bob the Robot Oy, OMD (Finland)

Omat työntekijät ovat parhaita brändilähettiläitä, joiden sitoutuminen työhön tekee koko brändistä vahvemman ja tuotteista sekä palveluista laadukkaampia. Loistava strategia, jota toteutettiin systemaattisesti. Hienot tulokset erittäin haastavassa kategoriassa.





KUNNIAMAININTA

Oomi Energia

Oomi Oy & Bob the Robot Oy, Omnicom, Pinata, Vild Factory, OIKIO Digital Performance Agency

Johdonmukaisuus, systemaattisuus, yksinkertaisuus. Selkeä liiketoiminnallinen tarve, jota lähdettiin markkinoinnin keinoin ratkaisemaan. Tulokset vakuuttavat.

KAUPPA & KULUTTAJA

HOPEA

HIFK – miten saimme koko Suomen näkemään punaista

Helsingin IFK & hasan & partners, Inkfish studios

Perinteistä poikkeava kohdennus, raikkaan röyhkeä insight ja siihen tarttuminen sekä osuvat mediavalinnat, ajoitus ja tunteisiin käyvä luova. Pakko tykätä, vaikka ei tykkäisikään. Vahva kaupallinen tulos.





HOPEA

WTF-World´s Toughest Fix. How Adhesive Brand Became a Pop Culture Phenomenon?

Rakennuskemia Oy & hasan & partners, Warner Music Finland, Onefx

Rohkea omaleimainen case, joka lähtökohdiltaan ammentaa tunnetuista ja todennetuista kasvuteorioista. Kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista. Nomen est omen, rikkoo jään huomaamisessa ja kiinnostuksen herättämisessä ja kiteyttää tuotteen ominaisuudet. Valloittaa haastavan markkinan konventiot romuttamalla. Hurmaa ydinkohderyhmän ja siinä rinnalla muutkin. Huumori ja musiikki yhdistää.



PRONSSI

Lago di Pudas

Apetit & Make it Simple, Grillifilms, Dagmar

Liiketoiminnallinen merkittävä ongelma, jota lähdettiin ratkaisemaan markkinoinnin keinoin vahvasti. Uudelleenpositiointi, uudelleen muotoilu, uudelleen brändätty, uudelleen kommunikoitu. Suoraan tämän kategorian ytimeen, mieletöntä duunia!





PRONSSI

Oddlygood – From plant-based to taste-based

Oddlygood Global Oy & TBWA Helsinki, Dagmar, TBWA Screen

Insightiin, tutkittuihin kansainvälisin kasvustrategioihin perustuva kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutus. Selkeä tavoitteenasetanta. Vahva, omaleimainen visuaalisuus, viestien johdonmukaisuus, brändin selkeä esiintuonti. Toteutuksissa herkullisuuden voi maistaa.

MEDIA

KULTA

Avaimet rauhaan

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation & TBWA Helsinki, Def Agency

Hyödynnetty mediatilaa aivan uudella huomiota herättävällä ja tuloksekkaalla tavalla. Työ, joka voisi olla sanakirjaesimerkki mediainnovaatiosta. Tulokset ovat moninkertaiset tavoitteisiin nähden. Inhimillinen, samaistuttava ja puhutteleva insight ja oivaltava toteutus. Todella vaikuttava kokonaisuus!





HOPEA

Täällä pelkään minä

Musti ja Mirri & Erma&Reinikainen, San Francisco Agency, United Imaginations, Interactive Inuits, Cocoa Media Productions Oy, Clear Channel Suomi Oy, JCDecaux Finland Oy

Työ on brändille täydellisen sopiva ja se ratkaisee brändin asiakkaiden aitoa ongelmaa ymmärtäen kohderyhmäänsä. Työ tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen oivaltavalla ja tehokkaalla mediaratkaisulla, jossa luova ja media toimivat hyvin yhteen. Tehokas ajoitus ja tunteisiin vetoava innovatiivinen toteutus.







POSITIIVINEN MUUTOS

PRONSSI

Täällä pelkään minä

Musti ja Mirri & Erma&Reinikainen, San Francisco Agency, United Imaginations, Interactive Inuits, Cocoa Media Productions Oy, Clear Channel Suomi Oy, JCDecaux Finland Oy

Tämä työ ottaa kantaa ja kasvattaa tietoisuutta. Insight taustalla on vahva ja toteutus on nerokas sekä oivaltava. Kaupallinen toimija ottaa vahvasti asiakkaidensa ongelman omakseen ja nostaa sen valtakunnalliseen tietoisuuteen. Insight, idea, toteutus. Toimii!







TUOTTEET & PALVELUT

HOPEA

Lago di Pudas

Apetit & Make it Simple, Grillifilms, Dagmar

Aito suuri bisnesongelma ja ratkaisu siihen saatiin aikaan markkinoinnilla ja ”brändäyksellä.” Effie-case parhaimmillaan. Kokonaisuus on niin koherentti, että se saa tuloksellisen markkinoinnin näyttämään helpolta.