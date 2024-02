7 bändiä lunasti Tuska KVLT -toiminnan kautta esiintymispaikan kesän festivaalilla – myös Tuska KVLT -rekrytointi avattu

Juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna 28.–30.6.2024 juhlittavan Tuska-festivaalin Tuska KVLT Stagelle nousee seitsemän yhtyettä, jotka ovat lunastaneet paikkansa esiintyjälistalla olemalla viime kesänä mukana Tuska KVLT -yhteisön toiminnassa.

Tämän kesän Tuska KVLT -bändit ovat tarttuvilla riffeillä raakoja ja tärähtäneitä äänimaisemia tarjoileva Agarwaen, melodeath- ja progeotteella modernia metallia soittava lahtelaislähtöinen Kollectivist, intensiivistä ja dynaamista heavy metallia veivaava jyväskyläläinen Terromania, sinfonisia elementtejä raskaaseen poljentoon yhdistelevä Satra, thrashia, punkia, death metalia ja core-vaikutteita yhteen nippuun keräilevä vantaalaislähtöinen My Misery, old school heavy metalia esittävä tamperelainen Metal Riot sekä häpeilemätöntä äärimetallia ja eeppisiä melodioita sekoittava vantaalainen SulfuriS.

“Olimme kesällä 2023 Tuska KVLT -toiminnassa mukana kuultuamme, että sitä kautta on mahdollista päästä soittamaan Tuskaan ja ymmärrettyämme, millaisen määrän mahdollisia kontakteja ohessa saisi. KVLT-tehtävissä toimiessa oppi nopeasti, miten rentoa porukkaa Tuskan kävijät ovat ja kuinka hyvä ympäristö se on niin työntekijöille, kuin myös meille KVLT-toimintaan osallistuneille. Tiimivastaavat olivat ammattimaisia ja meidät kaikki otettiin avosylin vastaan. Nyt kun tuota viikonloppua muistelee, en vaihtaisi sitä mihinkään. Tuntuu myös hyvältä päästä sanomaan, että tänä vuonna me sitten soitamme Tuskassa itse”, kuvailee Terromania-yhtyeen kitaristi-laulaja Antti Saarinen.

Tuska KVLT -rekrytointi ja -bändihaku avattu

Lähes 200-päisen Tuska KVLT -yhteisön toiminnan tavoitteena on turvata metallimusiikin ympärille muodostuneen kulttuurin jatkuvuus ja uusiutuminen. Yhteisö on mukana järjestämässä festivaalia yli tuhannen tapahtuma-alan ammattilaisen rinnalla. Toimintaan osallistuvat pääsevät näkemään tapahtumatuotannon kaikki ulottuvuudet ennen ja jälkeen festivaalin sekä myös sen aikana.

Tutustuminen erilaisiin, mutta samanhenkisiin ihmisiin on vuodesta toiseen yksi yhteisön vetonauloista. Vuonna 2023 Tuska KVLT -toimintaan osallistuneista nuorimmat olivat juuri 18 vuotta täyttäneitä ja vanhin 65-vuotias. Mukana oli sekä ensikertalaisia että edellisiltä vuosilta tuttuja kasvoja.

Vuoden 2024 rekrytointi on parhaillaan käynnissä Tuska KVLT -sivuilla. Aikaisempaa kokemusta festivaaleilla toimimisesta ei tarvita, vaan 18 vuoden ikä ja hyvä asenne riittävät. Kaikkiin tehtäviin on perehdytys.

Rekrytoinnin kautta etsitään myös vuoden 2025 Tuska KVLT Stagelle uusia kykyjä. Esiintyjäpaikka festarilavalta on taattu, kun kaikki bändin jäsenet ovat osallistuneet Tuska KVLT -toimintaan tänä vuonna.

Aikaisempien vuosien Tuska KVLT -bändejä klubikeikalle

Huhtikuussa Tuska KVLT -toimintaan otetaan näyttävä varaslähtö Helsingissä järjestettävällä Tuska KVLT Klubilla. Bar Loosen lavalle nousevat perjantaina 5.4. aikaisempina vuosina Tuska KVLT Stagella yleisön vakuuttaneet Vansidian, Irrational Cause ja Abstrakt.

Tuska KVLT Klubi

Pe 5.4.2024 Bar Loose, Helsinki

Ovet klo 20.30, liput ennakkoon alk. 8€ Tiketistä / ovelta 9,5€

Tuska KVLT 2024 -bändit:

Agarwaen, Kollectivist, Terromania, Satra, My Misery, Metal Riot, SulfuriS

Tuska 2024 -ohjelma artistien esiintymispäivittäin:

Perjantai 28.6.2024

Pendulum, Dimmu Borgir, Kerry King, Alestorm, Lord Of The Lost, Zeal & Ardor, Suburban Tribe, Annisokay, Ghøstkid, Elvenking, Bloodred Hourglass, Infected Rain, I Am The Night, Suotana, Assemble The Chariots, Sadistic Drive, Krypta, Sick Urge, Terromania, Kollectivist, Metal Riot

Lauantai 29.6.2024

Bring Me The Horizon, Amorphis, Stam1na, Tarot, Sonata Arctica, Turmion Kätilöt, Vola, Health, Riverside, Kaunis Kuolematon, Devourment, Rytmihäiriö, Make Them Suffer, Solence, Ankor, The Abbey, Putro In Black, I Am Your God, Malformed, St. Aurora, SulfuriS, Agarwaen, My Misery

Sunnuntai 30.6.2024

Parkway Drive, Opeth, Bad Omens, Stratovarius, Beyond The Black, Bury Tomorrow, Eivør, Warmen, Brothers of Metal, Fixation, NightStop, Swansong, Luna Kills, Prestige, Dome Runner, Shereign, Satra



Tarkat esiintymisaikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Liput

Kaikki lippukategoriat ovat nyt myynnissä Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä.

Yhden päivän liput alk. 139,00€

Kahden päivän liput alk. 189,00€

Kolmen päivän liput alk. 239,00€

Kolmen päivän VIP-liput alk. 359,00€

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

TUSKA 28.–30.6.2024

Helsinki, Suvilahti

#TuskaFestival

Yhteistyössä Redi, Helsinki, KOFF ja Radio City