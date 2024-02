Rikosuhripäivystyksen asiakasmäärä kasvoi 11 prosenttia – juhlavuoden teemana on vapaaehtoiset

Reilu työ -verkosto: Työperäisen hyväksikäytön kriminalisointia on syytä selkeyttää 7.10.2022 00:01:00 EEST | Tiedote

Työperäinen hyväksikäyttö on kriminalisoitu rikosnimikkeillä, joiden soveltaminen on käytännössä osoittautunut hankalaksi. Tiettyihin hyväksikäyttötilanteisiin on vaikea puuttua ja saada tekijät rikosvastuuseen, ja tulkintakäytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea. Siksi lainsäädännön muutostarpeita tulisi arvioida kiireellisesti. Perjantaina 7.10. vietetään kansainvälistä Kunnon työn päivää.