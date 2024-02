Viime viikkoina on ollut poikkeuksellisen hankalat keliolosuhteet - tienhoitotoimista huolimatta ei aina saada tavoiteltua laatutasoa

Lomautukset nostavat työttömien määrää Kaakkois-Suomessa 25.1.2024 08:35:16 EET | Tiedote

Työttömien määrä Kaakkois-Suomessa on joulukuun 2023 tilastojen mukaan yhä noussut vuodentakaisesta. Erityisesti lomautettuja oli enemmän kuin vuosi sitten. Lomautukset lisääntyivät paljon myös marraskuusta. Nuorten työttömien määrä on edelleen noussut suhteessa enemmän kuin iäkkäämpien työttömien määrä. Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta ja edelliskuusta, mutta pitkäaikatyöttömien osuus kaikista työttömistä on laskussa, ja osuus on kaakossa matalampi kuin koko Suomessa. Uusien avointen työpaikkojen määrä on laskenut vuodentakaisesta selvästi sekä Kaakkois-Suomessa että koko Suomessa.