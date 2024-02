Fyysikon ajatuksia energiahoidoista hyvinvoinnin tukena

Energiahoidoilla tarkoitetaan monia erilaisia menetelmiä, joissa sanotaan vaikutettavan näkyvää, fyysistä maailmaa syvemmällä tasolla hyvinvointiin ja elämänenergian virtaukseen. Tunnetuimpia energiahoitomenetelmiä ovat muun muassa reiki ja parantava kosketus (Therapeutic Touch).

Kun Johanna Blomqvist kiinnostui energiahoidoista, hän työskenteli laskennallisen fysiikan ja kemian asiantuntijana tutkijoiden tukena. Fyysikkona hän lähti hakemaan avoimin mielin vastauksia energiahoitoihin tieteestä. Kvanttifysiikassa tutkitaan hiukkasia eikä ihmisiä, mutta kaikki on lopulta samaa värähtelevää energiaa ja näin ollen yhteydessä keskenään.

“Fysiikassa etävaikuttaminen tarkoittaa ei-lokaalia vuorovaikutusta, kun esimerkiksi avaruudessa toisistaan erillään olevat kappaleet vuorovaikuttavat keskenään. Kappaleeseen voidaan siis vaikuttaa etäältä sen paikkaa muuttaen tai siihen muuten vaikuttaen ilman mekaanista, fyysistä kontaktia”, huomauttaa Blomqvist.

Kirjassaan Kvanttifysiikasta energiahoitoihin — Fyysikon matka mieleen ja paranemiseen Blomqvist avaa aihetta kiehtovien tutkimusten lisäksi myös käytännön kokeiden ja omien kokemusten kautta. Blomqvistille keskeistä oli lähestyä aihetta tutkijan asenteella avoimin mielin hakien vastausta kysymykseen toimivatko energiahoidot, ja jos toimivat, miten ne toimivat. Häntä kiinnosti myös mitä energiahoitojen “energia” itse asiassa on, sillä se ei ole varsinaisesti energiaa fysiikan näkökulmasta. Matka energiahoitojen maailmaan johti myös yhä syvemmälle sellaisiin kysymyksiin kuin tietoisuus ja maailmankuvamme vaikutus siihen, mitä ikinä tarkastelemme.

Uudistettu laitos kirjasta Kvanttifysiikasta energiahoitoihin – Fyysikon matka mieleen ja paranemiseen ilmestyi kirjakauppoihin helmikuun puolivälissä.

Katso kirjan esittelyvideo YouTubessa

Filosofian tohtori Johanna Blomqvist on fyysikko, yrittäjä, reiki-opettaja ja kansainvälisesti julkaissut kirjailija. Hän lähestyy aiheitaan avoimesti tutkijan asenteella. Nykyisin Blomqvist luennoi, kouluttaa, tekee etähoitoja ja kirjoittaa. Hänen muita julkaistuja teoksiaan ovat Veden mysteeri – Sukellus syvimpään olemukseemme (Viisas Elämä, 2023) sekä Hypertodellisuus – Olet olemassa ja merkittävä (Basam Books, 2020).

