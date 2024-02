Ravintola-ala tutuksi Sapuska Sankareille

Yhteistyön nimestä järjestettiin oppilaille nimikilpailu, jossa voittajaksi valikoitui Joanna Salmen ehdotus ”Sapuska Sankarit”.

− Idea nuorten kokkikisasta sai alkunsa Satakunnan Osuuskaupan esimerkistä. Olin yhteydessä Rantakylän koulun rehtoriin Hanne Lahtiseen ja ehdotin yhteistyötä. Kotitalousopettajat Johanna Lindbohm ja Niklas Kurvinen innostuivat ajatuksesta ja siitä yhteinen suunnittelu käynnistyi, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon henkilöstön kehittämispäällikkö Sanna Hämäläinen.

Ystävänpäivän aikaan nuoret kutsuttiin ravintola Frans & Michelleen iltapäivälounaalle, jonka aikana he pääsivät tutustumaan paitsi kokkien ja tarjoilijoiden työhön, myös tapakulttuuriin. Lisäksi paikalla olivat Henna Kääriäinen ja Sabine Ahvenainen Esedulta kertomassa ravintola-alan koulutusmahdollisuuksista.

− Teemme paljon oppilaitosyhteistyötä paikallisten oppilaitoksien kanssa ja mietimme jatkuvasti uusia ja erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Sapuska Sankarit -yhteistyön myötä tavoitamme peruskoululaisia, jotka vielä pohtivat opiskeluvaihtoehtoja ja saamme tätä kautta tuotua ravintola-alaa heille tutummaksi, jatkaa Hämäläinen. – Tänä vuonna Sapuska Sankarit -yhteistyö on myös osa alueellisen ruokakulttuurin juhlavuotta, sillä Saimaan alueelle on myönnetty kansainvälinen European Region of Gastronomy -titteli vuodelle 2024. Me osuuskauppa Suur-Savossa haluamme osaltamme olla juhlistamassa Saimaan ainutlaatuista ruokakulttuuria ja saada myös nuoret kiinnostumaan siitä.

Kokkikisaan oppilaat valmistautuvat parityöskentelynä suunnittelemalla ja harjoittelemalla kilpailuannoksia kotitaloustunneilla. Kilpailuannos voi olla alku-, pää- tai jälkiruoka ja käytettävissä olevat raaka-aineet on ennalta määritelty. Loppukilpailuun valitaan koululla jokaisen sarjan kolme parasta paria ja he pääsevät valmistamaan annokset Frans & Michellen keittiössä keskiviikkona 10.4.2024. Voittaja-annokset valitsee arvovaltainen tuomaristo. Kaikki loppukilpailuun osallistuvat palkitaan kunniakirjoin ja tavarapalkinnoin. Voittajille tarjotaan mahdollisuus kahden viikon mittaiseen Tutustu ja Tienaa -kesätyöhön osuuskaupan ravintolassa.