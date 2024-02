Etsi Öttiäinen ja tee hyvä teko!

- Kyseessä on pieni hyvä teko, jolla on positiivinen vaikutus antajaan ja saajaan. Onnellisuutta ja hyvää oloa on helppo kierrättää tekemällä pieniä hyviä tekoja, Taikonin visuaalisten taiteiden suunnitteluopettaja Mirka Johansson sanoo.

Muutaman kuukauden ajan taiteen perusopetuksessa Taikonilla on tehty meriaiheisia, onnellisuutta lisääviä ”Öttiäisiä”. Mirka Johanssonin lisäksi opettajat Anne Viinikka sekä Matilda Byström ovat yhdessä oppilaiden kanssa tempauksen takana. Vuoden teema Taikonilla on ”Maailman merillä” ja se näkyy myös onnea tuovissa Öttiäisissä.

Kädentaitojen hyödyntämistä ja hyviä tekoja

Johansson kertoo pohtineensa, miten oppilaiden kohdalla voitaisiin yhdistää kädentaidot ja pieni teos, joka saisi löytäjälle hymyn huulille.

Lapset ovat tehneet langasta muun muassa mustekaloja ja kilpikonnia, joihin liitetään pieni viesti. Langatkin ovat hyvän teon seurausta, sillä ne on Taikonille lahjoittanut Vöyrin lankakauppa.

Tekemistä talvilomalle

Talvilomaviikolla Taikonin oppilaat saavat mukaansa tekemänsä Öttiäiset ja he voivat jättää ne valitsemiinsa paikkoihin odottamaan löytäjäänsä.

- Jos löydät Öttiäisen, voit antaa sille uuden kodin, sillä se tulisi tosi onnelliseksi siitä. Öttiäinen elää hymyllä, joten sille ei tarvitse antaa ruokaa, eikä sitä tarvitse ulkoiluttaa. Öttiäisiä lähtee maailmalle noin 100 kappaletta ja sellaisen voi löytää vaikka puun tai pensaan oksalta, aidan päältä, bussista, kauppakeskuksesta – oikeastaan mistä vain, Johansson ohjeistaa etsintöihin.

Hyvä mieli kiertoon

Johanssonin aiemmat hyvää tekevät tempaukset, joihin on osallistunut laaja joukko suomalaisia, ovat olleet useina vuosina järjestetyt: 100-vuotiaille villasukat Mirkan ja kansalaisten voimin, Lucia-mummo, Special-Lucia (kehitysvammaisia nuoria), Yksinäiselle joulukukka yhteistyössä SPR:n kanssa.

- Annetaan hyvän kiertää, sillä se tulee aina takaisin, kuuluu Johanssonin motto.

- Vaasalaiset ovat osoittaneet pyyteetöntä avuliaisuuttaan niillä hyvillä teoilla, joita on tähän mennessä kirjattu. Laskuriin voi myös ilmiantaa hyväntekijän, joten jos saat apua tai havaitset hyvän teon, muistathan käydä merkitsemässä senkin laskuriin, neuvoo Vaasan kaupungin viestintä- ja markkinointijohtaja Leena Forsén.

Hyvien tekojen vuosi on osa Vaasan kaupungin strategista tavoitetta lisätä asukkaidensa onnellisuutta.