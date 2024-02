Rakennusliike Soimu kasvatti liikevaihtoaan

Rakennusliike Soimun toiminta laajentuu Keski-Suomeen 6.6.2023 06:50:00 EEST | Tiedote

Rakennusliike Soimun toiminta laajentuu Keski-Suomeen, kun Soihtu eli Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) liiketoimintayksikkö ja Soimu ovat allekirjoittaneet 29.5.2023 esisopimuksen Jyväskylän ylioppilaskylään Kortepohjaan toteutettavasta hybridirakennushankkeesta. Kyseessä on TR-urakka, jossa Soimu vastaa hankkeen teknisten ratkaisujen suunnittelusta ja rakentamisesta. Rakennusliike Soimu on vuoden 2023 alusta aloittanut hallitun laajentumisen Keski-Suomeen ja JYY ylioppilaskylän hybridirakennus -hanke on erittäin merkittävä päänavaus uudelle markkina-alueelle. Työkannan ja resurssien hankintaa jatketaan suunnitellusti jatkuvuuden varmistamiseksi.