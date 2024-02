Suomen ensimmäinen Citybox-hotelli avautui Helsingin Hakaniemeen – operaattorin mukaan hotelli on “ensimmäinen monista”

"Olemme erittäin iloisia avatessamme ensimmäisen hotellimme Helsingissä. Toivomme, että tämä on ensimmäinen monista. Citybox Helsinki tarjoaa kaiken, mitä asiakkaamme voivat toivoa, joko itse rakennuksessa tai lyhyen kävelymatkan päässä", sanoo Eivind Hjulstad, Cityboxin toimitusjohtaja.

"Tavoitteenamme on perustaa hotelleja kaikkiin Pohjoismaiden pääkaupunkeihin. Tästä syystä Citybox Helsingin avaaminen on meille erityinen merkkipaalu. Citybox Tukholma avautuu ennen kesää, joten jäljelle jää enää Kööpenhamina", Hjulstad lisää.

Hotellin avajaisia vietettiin torstaina 8. helmikuuta, ja paikalla oli yli 200 vierasta. Avajaisviikonlopun jälkeen hotelli on saanut kiittäviä arvioita: varaussivusto Booking.comissa asiakkaat ovat antaneet sille arvosanan 9,2/10.

"Palaute on ylittänyt kaikki odotuksemme, vaikka ne olivat jo lähtökohtaisesti korkealla. On selvää, että Suomen hotellimarkkinoilla on kysyntää edullista mutta laadukasta majoitusta tarjoavalle konseptille", Hjulstad sanoo.

Citybox Helsinki sijaitsee matkailijoiden ja paikallisten suosimalla Hakaniemi-Kallion alueella. Helsingin ydinkeskustaan on vain muutaman minuutin matka: metroasema sijaitsee aivan hotellin alapuolella. Hotellissa on yhteensä 178 huonetta, mukaan lukien erilaisia kahden hengen huoneita, perhehuoneita ja kaksi juniorisviittiä. Lisäksi majoittujia palvelevat vieraskeittiö, viihtyisä aulatila televisonurkkauksineen, pesulapalvelut sekä kokoustila.

Uusi hotelli sijoittuu vastavalmistuneeseen Lyyra-kortteliin, jonka rakennuttajana toimii Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama Ylva. Rakennuksen odotetaan saavuttavan LEED Platinum -sertifikaatin, joka on kansainvälisesti tunnistetun järjestelmän korkein taso.

"Rakennus on täydellisesti mitoitettu tarjoamaan tehokkaita, tilavia hotellihuoneita, ja sen arkkitehtuuri toimii hienosti yhteen ympäristönsä kanssa. Vastuullisuuden huomioiminen läpi koko hankkeen erottaa tämän hotellin vahvasti muista", sanoo Hjulstad.

Citybox allekirjoitti sopimuksen Ylvan kanssa vuonna 2020.

"Rakennusprojekti kesti suunniteltua pidempään, osittain siksi, että hotellisopimus allekirjoitettiin pandemian keskellä. Hotellin vieressä sijaitseva toimistorakennus valmistui vuoden 2023 alussa, ja hotelli- ja asuinrakennus nyt helmikuussa 2024", sanoo Hjulstad.