Uuden albumin julkaiseva Alcest Helsingin Kulttuuritalolle marraskuussa

Uuden levyn julkaiseva Sonata Arctica Suomen-kiertueelle keväällä 19.12.2023 15:00:00 EET | Tiedote

Sonata Artica julkaisee maaliskuussa 2024 uuden ”Clear Cold Beyond” -albumin, jonka myötä bändi palaa juurilleen, melodisen ja iskevän power metallin pariin. Clear Cold Beyond Finland Tour 2024 vie kemiläiskvintetin läpi Suomen: Tampereelta 15.3.2024 alkava kiertue jatkaa Laukaan, Lahden, Helsingin, Kuopion, Joensuun ja Turun kautta Seinäjoelle, jonne rundi päättyy 5. huhtikuuta. Lämppärinä kiertueella nähdään oululainen, Suomen tiukimpiin hard rock -ryhmiin lukeutuva Temple Balls. Bändi kuvailee tuntojaan kiertuejulkaisun aattona: ”Parin vuoden seikkailujen jälkeen on mahtavaa palata power metallin pariin. On ilo ja kunnia startata ”Clear Cold Beyond” -albumikiertue kotimaankeikoilla. Uusien biisien lisäksi on ilman muuta luvassa klassisia Sonata-hittejä. Nähdään keikoilla!” TuskaLivellä on kunnia esittää Tampereen ja Helsingin keikat. SONATA ARCTICA Clear Cold Beyond Finland Tour 2024 + Support: Temple Balls 15.03.2024 Tampere, Pakkahuone – TuskaLive-liput: Tiketti 16.03.2024 Laukaa,