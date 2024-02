Tilannekuvalla ennakoidaan alueellisia yhteistoimintatarpeita – Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui

Alueellisen valmiustoimikunnan puheenjohtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen avasi kokouksen.

”Valtion aluehallinnon uudistaminen etenee aikataulussaan ja uudet virastot aloittavat vuoden 2026 alussa. Pääosaan tehtävistä on poliittisella tasolla saatu yhteisymmärrys, mutta ratkaisemattomia asioitakin vielä on. Valmistelu kuitenkin etenee aikataulussaan.”, kertoi Marko Pukkinen.

Suomen turvallisuustilanteesta Pukkinen totesi, että rajanylityspaikat Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla ovat suljettuina tällä hetkellä 14.4.2024 saakka. Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilla.

Tilannekuvalla ennakoidaan alueellisia yhteistoimintatarpeita

Valmiustoimikunta kokosi varautumisen ja valmiuden tilannekuvaa eri organisaatioiden ja toimialojen ajankohtaiskatsausten kautta. Erityisesti esiin nostettiin ennakoiden toimintaympäristön ilmiöitä ja havaintoja sekä alueellisia yhteistoimintatarpeita. Turvallisuustilanne alueella on vakaa.

Ilmavoimien Hanki 24 -harjoitus sulkee moottoritien Puuppolan ja Vehniän välillä Jyväskylässä hiihtolomien aikaan 23.2. – 1.3.2024, muistutti Kaisa Mantsinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Lue lisää ELY-keskuksen tiedotteesta (ely-keskus.fi).

Puheenvuoroissa esiin nousi myös digiturvallisuus ja tärkeänä kohderyhmänä nuoret. Tietoisuuden lisääminen tietoverkoissa toimimisen riskeistä on merkittävässä roolissa kyberrikollisuuden ennaltaehkäisyssä. Pohjanmaan poliisi on mukana Viralliset pelikaverit -hankkeessa, jossa poliisin tarkoituksena on tavoittaa lapsia ja nuoria digitaalisilla pelialustoilla ja näin ehkäistä nuorten ajautumista tietoverkkorikollisuuteen. Lue lisää Pelipoliisi-hankkeesta (polamk.fi).

Kansalaispulssi kertoo suomalaisten huolestuneisuudesta

Pelastusylitarkastaja Juha Vilkki esitteli valmiustoimikunnalle viimeisimmän Kansalaispulssikyselyn tuloksia. Suomalaisten huoli Venäjän toimista on edelleen vahvistunut. Myös huoli Venäjän mahdollisista sotilaallisista toimista sekä pyrkimyksestä vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan on noussut. Suomalainen yhteiskunta koetaan oikeudenmukaisena, mutta suomalaisten huoli omasta taloudellisesta pärjäämisestään on vähitellen kasvanut. Myös koettu stressi on kokonaisuutena suhteellisen korkealla tasolla.

Valtioneuvoston kanslia tilaa säännöllisesti Tilastokeskukselta Kansalaispulssi-kyselyn, jossa selvitetään kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista.

Tutustu tarkemmin kansalaispulssin 25.1.2024 tuloksiin valtioneuvoston verkkosivuilla (valtioneuvosto.fi).

Harjoitukset ovat varautumista – aluehallintovirasto yhteensovittaa

Juha Vilkki kävi läpi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna 2024 järjestettäviä valmiusharjoituksia sekä näihin liittyviä mahdollisia yhteensovittamistarpeita. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sovittaa yhteen alueella järjestettäviä harjoituksia.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran huhtikuussa.

Lisätietoja

ylijohtaja Marko Pukkinen, p. 0295 018 582

pelastusylitarkastaja Juha Vilkki, p. 0295 018 506

etunimi.sukunimi@avi.fi, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto