Sofia Virta: “Hallitus tiesi, mikä riski on ajaa työmarkkinat umpisolmuun”

– Suomen työmarkkinoita ja taloutta tulee uudistaa, mutta se tulee tehdä avoimesti ja reilusti. Vihreät ei luota Orpon hallituksen kykyyn hoitaa työmarkkinoiden uudistamista tai ratkoa Suomen talouden pysäyttävää työmarkkinasolmua, Virta paalutti työmarkkinavälikysymyksen tiedotustilaisuudessa.





Virran mukaan hallitukselle vaikuttaa olleen tärkeämpää näyttää keskisormea ay-liikkeille kuin aidosti varmistaa, että työmarkkinat uudistuvat ja joustavoituvat. Virta viittasi hallituksen linjoihin esimerkiksi ensimmäisestä palkattomasta sairauslomapäivästä, jolle ei Virran mukaan ole osoitettu riittäviä laskennallisia perusteita.

– Hallitus on tiennyt, mikä riski on Suomen talouden rattaiden pysähtymiselle jo silloin, kun he ovat tehneet vakavan arviointivirheen ajaa työmarkkinat nykytilanteen kaltaiseen umpisolmuun. Suomessa ei ole varaa tälläiseen, herää kysymys ottaako hallitus taloustilanteen riittävän vakavasti.





Vihreillä ei ole luottamusta hallituksen uudistuskykyyn eikä Vihreät luota hallituksen kykyyn turvata kasvatus- opetus- ja sote-aloille työvoimaa. Virran mukaan hallitus sen sijaan entisestään heikentää matalapalkkaisten naisvaltaisten alojen veto- ja pitovoimaa tuomalla pöytään vientivetoisen palkkamallin. Hallitus voisi saada Vihreiltä tukea osaan työmarkkinoiden uudistustoimista.

– Meillä ei ole tarvetta neliraajajarrutukseen. Olemme jo aiemmin kertoneet, että meillä olisi valmiutta tukea myös valittuja uudistuksista kuten paikallisen sopimisen lisäämistä ja ansiosidonnaisen uudistamista, jos näihin tuodaan tasapainottavia elementtejä.

Vihreät peräänkuuluttavat siis hallitukselta vastuunkantoa hakea tasapainoisia ratkaisuja uudistaa työmarkkinoita sekä tahtoa lisätä matalapalkkaisten naisvaltaisten alojen veto- ja pitovoimaa, ei heikentää sitä.

Virran mukaan Vihreät odottavat myös ay-liikkeiltä vastaantuloa.



– Odotamme, että ay-liikkeet aidosti ovat valmiita hakemaan ratkaisuja ja tunnistamaan myös työmarkkinoiden uudistamis- ja joustavoittamistarpeita. Erityisesti toivomme liitoilta solidaarisuutta jo valmiiksi vaikeammassa tilanteessa olevia matalapalkkaisia naisvaltaisia aloja kohtaan. Suomi on pieni maa, eikä meillä ole varaa tälläiseen valtataistoon, jossa on lopulta vain häviäjiä. Kyse ei pitäisi olla hallituksen tai ay-liittojen arvovallasta vaan sen turvaamisesta, että Suomessa on työtä ja työlle tekijöitä.

Virta painotti yhteistyötahdon ja molempien osapuolten vastaantulon merkitystä.

– Vetoan, että sekä hallitus laskee egojaan ja valitsee rakentaa rikkomisen sijaan. Nyt on palattava neuvottelupöytiin hakemaan ratkaisuja, jotta tämän maan rattaat pyörivät, ihmisillä luottamus vahvistuu ja työmarkkinoille saadaan dynaamisuutta, Virta sanoi.