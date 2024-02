Vaasan satamatien yleissuunnitelmaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa

Yleisötilaisuus

Yleissuunnitelmaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 21.2.2024 klo 17.30–19.30 Sulvan koululla (Urheilukuja 3, Sulva).

Tilaisuuden alussa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja suunnittelijan asiantuntijat esittelevät suunnitelmaluonnosta. Yleisen esittelyn ja keskustelun jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnokseen karttojen äärellä. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille, muille tienkäyttäjille ja hankkeesta kiinnostuneille.

Yleissuunnitelmaluonnos

Yleissuunnitelmaluonnoksessa esitetään satamatien uusi linjaus Myrgrundintieltä Kotisarantielle ja edelleen Munsmon ja Tölbyn kylien pohjoispuolelta maantielle 673 (Rantatie) ja siitä edelleen itään valtatielle 8 (Porintie). Suunniteltavan tieosuuden pituus on noin 14,5 kilometriä, josta uuden tielinjauksen pituus on noin 12 kilometriä. Uusi satamatielinjaus on kaksikaistainen seututie, jonka nopeusrajoitus on pääsääntöisesti 60–80 km/h. Maantien 673 sekä valtatien 8 liittymiin suunnitellaan eritasoliittymät, muut liittymät satamatiellä ovat tasoliittymiä. Satamatien viereen suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyväylä Myrgrundintien ja Näsintie välille. Lisäksi Myrgrundintielle tehdään pieniä parannuksia Sundomin sillan kohdalle.

Karttapalautekysely

Suunnitelmaluonnoksen kommentointia varten hankkeen internetsivuille lisätään linkki karttapalautekyselyyn, johon asianosaiset voivat käydä jättämässä kommenttinsa 21.2.- 17.3.2024 välisenä aikana.

Suunnittelualueella tehdään pohjatutkimuksia kevään ja kesän aikana.

Tarkentunutta yleissuunnitelmaa esitellään yleisölle myös kesällä 2024. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2024 aikana.