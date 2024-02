KSO:n jäsenmäärä kasvoi - uusia jäseniä liittyi lähes 4 000, erityistä kasvua oli alle 35-vuotiaiden liittymisessä

KSO:n liikevaihto nousi yli 500 miljoonaan euroon

Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO) konsernin arvonlisäverollinen myynti vuonna 2023 oli 619,1 milj. euroa. Myynti kasvoi edellisvuodesta 4,0 %.

Vähittäiskaupan liikevaihto oli 354,3 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 5,4 %. Kasvua kiihdyttivät inflaatiosta johtuva hintojen nousu sekä palveluverkoston kehittäminen ja uudistaminen.

ABC-liikennekaupan liikevaihto oli 110,8 milj. euroa, missä laskua edellisvuoteen on -1,9 %. Hienoisen laskun taustalla on polttonesteiden kuluttajahintojen lasku vuoden 2023 aikana. Polttonesteiden myydyt litramäärät kasvoivat 2,9 %.

Matkailu-, ravitsemis- ja vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 38,5 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 13,1 %. Liikevaihdon kasvua tukivat viime vuosina tehdyt merkittävät uudistukset hotelleihin sekä Tykkimäen alueen toiminnan kehittäminen ja laajentaminen. Myös ravintolaliiketoiminnassa avatut uudet konseptit tukivat omalta osaltaan myynnin kasvua.

KSO-konsernin liikevaihto oli 508,0 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 4,2 %. Operatiivinen tulos oli 18,1 milj. euroa (ed. v. 16,3 milj. euroa).

Maakunnallinen osuuskauppa 10 vuotta

Kymen Seudun Osuuskaupan omistajia oli vuoden 2023 päättyessä 88 711 (ed. v. 87 407), joka on 82,2 % maakunnan talouksista. Erityisen paljon uusia asiakasomistajia saatiin alle 35-vuotiaiden ikäryhmästä ja heitä oli liittyjistä lähes 50 %. KSO:n asiakasomistajien määrä on kasvanut tasaisesti läpi sen toiminta-ajan. 10 vuoden aikana uusia jäseniä on liittynyt 32 000 ja asiakasomistajia on palkittu yli 200 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2023 asiakasomistajille maksettiin Bonusta yhteensä 18,0 milj. euroa sekä ylijäämänpalautusta 8,9 milj. euroa. Yhteensä asiakasomistajia palkittiin viime vuoden aikana 27,4 miljoonalla eurolla, joka on keskimäärin 309 euroa asiakasomistajaa kohden. KSO:n hallitus esittää edustajiston kevätkokoukselle päätettäväksi, että ylijäämänpalautusta maksettaisiin 2,5 % asiakasomistajien vuoden 2023 ostoista, eli noin 9,4 milj. euroa.

- Taloudellisesti haastavana aikana ruoan hinnan merkitys on korostunut. Kuten kuluttajaosuuskunnan tehtäviin kuuluu, olemme pitäneet kiinni myös pysyvästi edullisesta hintatasosta tiukassa kilpailutilanteessakin. Vuonna 2023 S-ryhmä laski ruoan hintaa jo maaliskuussa kaikissa Xtra-tuotteissa, ja hinnanalennuksia jatkettiin syyskuussa sekä tammikuussa 2024, kertoo KSO:n toimitusjohtaja, kauppaneuvos Harri Miettinen.

Viime vuosina S-ryhmän digitaaliset palvelut ovat kehittyneet merkittävästi, joista erityisesti S-mobiili on ottanut merkittäviä kehitysloikkia. S-mobiili on digitaalinen alusta asiakasomistajuuteen, joka tarjoaa käyttäjälle pääsyn peruspankkipalveluiden hallinnointiin ja eri liiketoimintojen tarjoamiin etuihin. KSO:n alueella S-mobiilia on ladattu 66 000 asiakkaan käyttöön ja uusia latauksia vuoden 2023 aikana on ollut 8 500.

- Viime vuonna S-ryhmässä lanseerattu Omistajan tilipäivä -konsepti muistuttaa joka kuukauden 10. päivä maksettavasta Bonuksesta asiakasomistajillemme. Laadukkaiden palveluiden lisäksi etujen tuottaminen asiakasomistajillemme on osuustoiminnan perustekemistä, taustoittaa Miettinen.

Henkilöstöä palkittiin lähes 2,2 miljoonalla eurolla

Työntekijäkokemus, organisaation toimivuus, päätöksenteon tehokkuus ja yksiköiden välinen yhteistyö – näihin elementteihin KSO:n työntekijät olivat poikkeuksellisen tyytyväisiä vuonna 2023 tehdyssä henkilöstötutkimuksessa. Tästä osoituksena KSO sai jälleen Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen ja nousi valtakunnallisesti suurten organisaatioiden sarjassa 15 parhaimman yrityksen joukkoon.

Kymen Seudun Osuuskaupan henkilöstömäärä vuonna 2023 oli keskimäärin 1 511 henkilöä. Osaava ja sitoutunut henkilöstö on tärkeä osa yrityksen menestyksen tukemista ja KSO:lla henkilöstöä huomioidaan monin eri tavoin. Henkilöstön tulospalkkioihin ja henkilökohtaisiin palkitsemisiin käytettiin viime vuonna lähes 2,2 miljoonaa euroa. Jokainen KSO:n työntekijä kuuluu tulospalkitsemisen piiriin ja lisäksi työntekijöitä huomioidaan esimerkiksi hyvistä työsuorituksista, pitkistä työsuhteista ja ikämerkkipäivien johdosta.

KSO on Kymenlaakson suurin yksityinen kesätyöntekijöiden työllistäjä. Tulevana kesänä KSO palkkaa lähes 1 000 kesätyöntekijää, jotka työllistyvät monipuolisesti kaupan alan ja matkailu- ja ravitsemiskaupan työtehtäviin sekä Tykkimäen huvipuistoon.

KSO:n historian suurin investointi valmistuu alkukeväästä 2024

KSO käynnisti Kouvolan Prismakeskuksen uudistamishankkeen vuoden 2022 lopussa. Keväällä 2023 uudistustöitä tehtiin myymälässä sekä piha-alueilla, ja kesän aikana töiden painopiste siirtyi Prismakeskuksen kauppakäytävälle. Syksyllä aloitettiin myymälän kalusteiden päivitys ja loppuvuodesta käynnistettiin vielä uusien ravintoloiden liiketilojen rakentaminen. Tärkeässä roolissa hankkeessa on myös ollut energiatehokkuuden parantaminen. Kiinteistö siirtyi käyttämään maalämpöä loppuvuodesta ja myymälän kylmäkalusteet vaihdettiin ympäristöystävällisiin laitteisiin.

- Uudistettu Prismakeskus on käynyt läpi perusteellisen uudistuksen, jossa Prisman myymälä ja kalusteet on ajanmukaistettu. Uudistuksen myötä Prismakeskuksen erikoisliikkeiden sijainti muutettiin asiakasystävällisemmäksi ja saimme lisätilaa myös omille uusille liiketoiminnoillemme, kertoo Harri Miettinen.

Kouvolan Prismakeskuksen valmistumista juhlitaan maaliskuun puolivälin tienoolla.

Vuoden 2023 aikana investointeja tehtiin myös muihin liiketoimintoihin. Anjalassa jo yli sadan vuoden perinteet omaava osuuskauppatoiminta sai jatkoa, kun uuden Sale-yksikön rakentaminen aloitettiin keväällä ja avajaisia vietettiin marraskuussa. Sale Anjala on moderni, energiatehokas ja valikoimaltaan alueen asukkaille suunnattu päivittäistavarakauppa.

Juhlahumua oli myös ABC-ketjussa, kun Suomen ensimmäinen ABC-asema, ABC Utti, täytti 25-vuotta. Samalla vietettiin myös koko ketjun juhlavuotta. Juhlavuoden aikana ABC Utin market uudistettiin Sale-konseptin mukaiseksi myymäläksi.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan investoinnit kohdistuivat kahden uuden liikeidean avaamiseen. Sekä Kotkassa että Kouvolassa avattiin Amarillojen yhteyteen Las Palmas -yökerhot ja Kuusankosken Rosson tilalle avattiin ruokaravintola Kukkopoika.

Tykkimäen huvipuiston sisäänkäynti koki merkittävän uudistuksen, kun sen porttirakennuksen uudistaminen valmistui juuri huvipuistokauden alkuun. Huvipuiston sisällä avautui uusi Seikkailu-kiipeilyrata, jonka 10 kiipeilyrataa kulkevat läpi Tykkimäen alueen.

Odotukset vuodelle 2024

Kymen Seudun Osuuskauppa jatkaa toimipaikkaverkoston kehittämistä investoimalla vuonna 2024

n. 25 miljoonaa euroa toimipaikkojen peruskorjaus- ja muutostöihin. Merkittävimpinä investointeina ovat keväällä valmistuva Kouvolan Prismakeskuksen kokonaisuus sekä loppuvuodesta 2024 Kotkansaarelle avautuva uusi S-market.

KSO-konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja tuloksen odotetaan säilyvän edellisten vuosien tasolla.