SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Onko hallitus valmis neuvottelemaan ja ratkaisemaan aiheuttamansa työmarkkinakaaoksen?

- Kaikki tähänastiset hallitukset ovat olleet valmiita neuvottelemaan myös työntekijöiden kanssa työlainsäädännön ja sosiaaliturvan muutoksista. Tämä hallitus toimii kuin Tuntemattoman sotilaan Lammio: komentaen, äkseeraten ja ärjyten. Lammion sijasta nyt tarvittaisiin vänrikki Koskelaa: yhdessä tekemisen osaajaa, asiallisten hommien hoitajaa. Hallituksen on aika vastata koko eduskunnalle, onko se valmis ottamaan aiheuttamansa työmarkkinakaaoksen vakavasti ja ryhtymään aitoihin neuvotteluihin, Lindtman sanoo.

Lindtman on huolissaan siitä, että Orpon-Purran oikeistohallitus haluaa Etelärannan tuella rikkoa tammikuun kihlauksesta 1940 jatkuneen sopimisen perinteen, jonka varaan suomalaiset työmarkkinat ovat rakentuneet.

- Hallitus on kieltäytynyt kaikista työmarkkinakriisin ratkaisuesityksistä. Sovinnon ja neuvotteluiden puolesta on vedonnut jo usea taho. Hallituksen vastaus kaikkiin esityksiin ja ratkaisuehdotuksiin on kuitenkin ei, ei ja ei, minkä seurauksena koko suomalainen yhteiskunta kärsii.

- Tähän pisteeseen on päädytty, koska hallitus edistää jääräpäisesti vain työnantajien toiveita eikä suostu tinkimään senttiäkään työnantajien sanelemista ehdoista. Kaikkien muiden suuntaan hallitukselta puuttuu korvat, tiivistää Lindtman.

Kovakorvaisella toiminnallaan hallitus myös vaikeuttaa seuraavan työehtosopimuskierroksen asiallista ja sujuvaa toteuttamista tilanteessa, jossa työmarkkinat pitäisi saada tukemaan kasvua ja työllisyyttä, toteaa Lindtman. Entistä erikoisemman tilanteesta tekee se, että useimmilla hallituksen heikennyksillä ei ole edes työllisyyttä parantavia vaikutuksia.

- On erittäin huolestuttavaa, että hallitus on valmis ajamaan suomalaiset työmarkkinat kaaokseen viedäkseen väkisin läpi sairaussakon, perusteettomat pätkätyöt ja irtisanomissuojan heikentämisen. Tämän päälle vielä sidotaan valtakunnansovittelijan kädet ja ajetaan naisvaltaiset pienpalkkaiset alat ikuiseen palkkakuoppaan.

Lindtmanin mukaan on hyvä, että välikysymyksen myötä kaikki kansanedustajat saavat tilaisuuden ottaa kantaa hallituksen vastakkainasettelua lisäävään työmarkkinapolitiikkaan. Hallitukselta odotetaan ratkaisuja itse aiheuttamaansa kaaokseen.

- Olemme myös esittäneet välikysymyksen yhteydessä hallitukselle useita kysymyksiä, joihin ei ole vielä saatu vastausta. Erityisen tärkeää on saada vastaus siihen, miten hallitus aikoo kaiken tämän jälkeen palauttaa Suomeen aidon pohjoismaisen, työmarkkinajärjestöjen luottamukseen ja yhteistyöhön nojaavan sopimisen kulttuurin. Hallitus on tämän työmarkkinakriisin luonut ja hallituksen on se myös ratkaistava.





Välikysymys on luettavissa kokonaisuudessaan täällä: https://www.sdp.fi/ajankohtaista/sdp-vihreat-ja-vasemmistoliitto-jattivat-valikysymyksen-hallituksen-aiheuttamasta-tyomarkkinakaaoksesta/