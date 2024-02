Aleksi Huplin teos Älyä lääkkeistä ja päihteistä? ilmestyy ensi viikolla

Väitöskirjassaan Aleksi Hupli tutki psykoaktiivisten aineiden hyötykäyttöä. Suomessa ilmiötä on kuvattu myös termeillä älylääkkeet tai aivodoping. Nyt ilmestyvä kirja pyrkii antamaan ilmiöstä perustiedot esittelemällä älylääkkeinä pidettyjen aineiden historiaa, niiden tehoa ja turvallisuutta, yleisyyttä ja käyttäjien motivaatioita.

Kirjassa käsitellään myös ilmiöön liittyviä bioeettisiä kysymyksiä ja viimeaikaista tutkimusta kannabiksen ja psykedeelien hyötykäytöstä.

***

Aleksi Hupli on valtiotieteiden ja lääketieteellisen antropologian maisteri sekä yhteiskuntatieteiden tohtori, joka on tutkinut päihteitä ja niihin liittyviä käytäntöjä yli kymmenen vuoden ajan. Hän on julkaissut vuonna 2021 valmistuneen väitöskirjansa lisäksi useita vertaisarvioituja tiedejulkaisuja liittyen eri päihdeilmiöihin sekä kanssakirjoittanut Suomen ensimmäisen tietokirjan lääkekannabiksesta. Hupli työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistolla ja toimii tutkimuskoordinaattorina Suomen ensimmäisessä kliinisessä psykedeeliterapiatutkimuksessa.