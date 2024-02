Kutsu radalle: viihderavintola Helsinki Campingin mediaesittely 1.3. klo 14.00

Helsinki Campingin esittelytilaisuudessa on mahdollista tutustua Helsinki Campingin konseptiin, tiloihin ja ratoihin sekä myös ruoka- ja juomamaistiaisiin baarin antimista. Paikalla ovat konseptin kehittäjä Anders Gudmundstuen ja Helsinki Campingin ravintolapäällikkö Kamel Kadry tiimeineen.

Helsinki Campingin kutsuvierasavajaiset järjestetään mediaesittelyn jälkeen kello 17.00 alkaen. Ilmoittautuneet mediavieraat ovat lämpimästi tervetulleita myös klubin avajaisjuhliin yhdessä suomalaisten viihdemaailman tähtien ja muiden kutsuvieraiden kanssa.

Ilmoittautuminen

Pyydämme median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan Helsinki Campingin esittelytilaisuuteen viimeistään keskiviikkona 28.2. sähköpostilla osoitteeseen samuel.sorainen@wolfcom.fi Mukaan myös ystävällisesti tieto, mikäli haluat päästä klo 17 alkaviin kutsuvierasavajaisiin.

Kymmenes Camping

Camping-konseptin kehittänyt oslolainen Anders Gudmundstuen on ratagolfin moninkertainen Norjan mestari ja EM-hopeamitalisti. Hän avasi ensimmäisen Campingin Osloon vuonna 2016. Camping-viihderavintolat on sittemmin avattu Norjan Trondheimissa, Tromssassa, Drammenissa, Stavangerissa ja Kristiansandissa, Tanskan Kööpenhaminassa ja Aarhusissa sekä Ruotsin Malmössä. Helsinki Camping on ketjun kymmenes klubi. Camping-viihderavintolakonseptin omistaa ravintolayhtiö NoHo.