Kutsu: Tiedotustilaisuus Kirjalansalmen sillan uusien liikennejärjestelyjen käyttöönotosta

Kirjalansalmen sillan kuormituksen vähentämiseksi on rakennettu raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuvaa liikennejärjestelyä. Liikennejärjestelyjen käyttöönotto siirtyi maaliskuuhun liikennevalokojeiden pitkän toimitusajan vuoksi.

Liikennejärjestelyt otetaan käyttöön keskiviikkona 6.3.2024. Kerromme tiedotustilaisuudessa tarkemmin, miten liikennejärjestelyt toimivat, ja miten ne vaikuttavat eri tienkäyttäjäryhmien liikkumiseen.

Suurin kuormitus sillalle aiheutuu raskaan liikenteen kohtaamisista. Uusilla liikennejärjestelyillä estetään raskaan liikenteen kohtaamiset ja vähennetään siten sillalle aiheutuvaa kuormitusta.

Aika: maanantai 4.3.2024 klo 12.00–13.00

Paikka: Teams (linkki)

Tausta:

Kirjalansalmen silta Saaristotiellä (mt 180) on portti Turunmaan saaristoon ja ainoa kiinteä yhteys saaristosta mantereelle. Silta on erittäin huonokuntoinen ja elinkaarensa päässä. Sillalle on jouduttu asettamaan liikennerajoituksia sillan käytön varmistamiseksi uuden sillan valmistumiseen saakka v. 2025. Sillan kuntoa seurataan tehostetusti ja sillalle tehdään tarvittavia toimenpiteitä, joilla sillan liikennöitävyys turvataan.

Nykyisen Kirjalansalmen sillan tilanteesta ja liikennerajoituksista on koottu tietoa ELY-keskuksen verkkosivuille: https://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi-erityistilanteiden-infosivu-kirjalansalmen-silta

Lisätietoja: Liikenteen asiakaspalvelu, p. 0295 020 600