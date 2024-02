Lapti maksaa asunnonostajalle 5 vuoden vastikkeet

Kampanjaetuna Lapti vastaa ostetun asunnon hoitovastikkeesta ja mahdollisesta tonttivastikkeesta viiden vuoden eli 60 kuukauden ajan alkaen kaupantekohetkestä. Etu koskee valikoiduissa muuttovalmiissa taloyhtiöissä 31.3.2024 mennessä tehtyjä asuntokauppoja. Lapti maksaa sekä hoitovastikkeen että tonttivastikkeen, mikäli sellainen on asunnon myyntihetkellä ja mikäli asunnonostaja ei lunasta tontinosaa taloyhtiölle.

Asuntomarkkinoilla on ollut jo pidempään rauhallista, sillä monet asunnonostajat ovat jääneet odottamaan inflaation ja korkojennousun taittumista. Tarve ja halu ostaa asunto esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa eivät ole kuitenkaan vähentyneet. Kampanjalla Lapti haluaa tuoda asunnonostajien talouteen tuleville vuosille helpotusta ja vakautta, ja siten rohkaista toteuttamaan sekä asunto- että muita unelmia.

”Monessa kotitaloudessa on inflaation ja koronnousun vaikutuksesta kynnys lähteä vaihtamaan asuntoa, vaikka tarvetta olisikin. Asunnonvaihdon jälkeen on usein ylimääräisiä, esimerkiksi sisustukseen liittyviä kuluja. Samoin asuntolainojen korkokulut ovat yleensä kovimmillaan heti asunnonostoa seuraavien vuosien aikana. Vastike-edulla on mahdollisuus tasata asumisen kustannuksia juuri tässä alkuvaiheessa ja käyttää säästynyt raha muidenkin kuin asumisen unelmien toteuttamiseen”, kertoo Laptin myynti- ja markkinointijohtaja Jorma Koskelo.

Lapti on Suomen viidenneksi eniten RS-asuntoja myyvä rakennusliike, joka rakentaa koteja Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa ja pääkaupunkiseudulla.

